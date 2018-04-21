В Никополе празднуют 370-летие со дня избрания Богдана Хмельницкого гетманом Украины
В феврале 1648 года на Никитинской Сечи (нынешний парк Победы) был избран Гетманом Украины Богдан Хмельницкий. В Никополе проходят торжества, приуроченные к исторической дате.
Об этом Информатор сообщает с места события. Торжественные мероприятия провели в старой части города у памятника Богдану Хмельницкому.
Торжественное шествие к памятнику возглавили казаки на лошадях. Колонной прошли учащиеся школ и общественность города, также присутствовали священнослужители. Шествие сопровождалось лозунгами «Україна понад усе!», «Слава Україні! Героям Слава!», «Слава нації, смерть ворогам!». После официальной части колонна продолжила шествие к памятнику «Защитник Украины».
В 14:00 в парке «Победы» открыли гала-концерт XIV областного конкурса-фестиваля искусств «Козацькими шляхами», после конкурса выступят народные ансамбли и коллективы города. В 18:00 для никопольчан споют рок-музыканты.
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