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Другие СМИ пишут

В Никополе празднуют 370-летие со дня избрания Богдана Хмельницкого гетманом Украины

В феврале 1648 года на Никитинской Сечи (нынешний парк Победы) был избран Гетманом Украины Богдан Хмельницкий. В Никополе проходят торжества, приуроченные к исторической дате.

 

Об этом Информатор сообщает с места события. Торжественные мероприятия провели в старой части города у памятника Богдану Хмельницкому.


Торжественное шествие к памятнику возглавили казаки на лошадях. Колонной прошли учащиеся школ и общественность города, также присутствовали священнослужители. Шествие сопровождалось лозунгами «Україна понад усе!», «Слава Україні! Героям Слава!», «Слава нації, смерть ворогам!». После официальной части колонна продолжила шествие к памятнику «Защитник Украины».


В 14:00 в парке «Победы» открыли гала-концерт XIV областного конкурса-фестиваля искусств «Козацькими шляхами», после конкурса выступят народные ансамбли и коллективы города. В 18:00 для никопольчан споют рок-музыканты.

Информатор

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  • Категория: Другие СМИ пишут
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 19:41Просмотров: 615 Комментариев: 0
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