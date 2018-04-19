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Анонсы и предложения

У Нікополі презентують фільм «Мандрівка у край затоплених січей»

22 квітня у місті Нікополь в рамках святкових заходів, присвячених 370-річчю з Дня обрання Богдана Хмельницького гетьманом Війська Запорозького, відбудеться презентація унікального документального фільму про історію Січеславського краю «Мандрівка у край затоплених січей».

 

«Мандрівка у край затоплених січей» - 20-хвилинний документальний фільм про славетне козацьке минуле Нікопольського краю. В основі стрічки – розповідь науковця-археолога, який десятиліттями досліджував залишки козацьких укріплень Мирослава Жуковського. Висновки, до яких він прийшов, розвінчують найбільш поширені міфи про п’ять Січей, які були розташовані на території нашої області.


У форматі вільного спілкування учасники заходу поділять враженнями від фільму, обговорять використання тих чи інших топонімів у назвах населених пунктів області. Також у рамках презентації відбудуться публічні обговорення питання перейменування Дніпропетровшини. Учасники матимуть можливість висловити свою думку, поставити питання та дізнатися тонкощі процесу декомунізації


Захід відбудеться 22 квітня, о 14.00, в приміщенні Нікопольського краєзнавчого музею.

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  • Категория: Анонсы и предложения
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 14:00Просмотров: 150 Комментариев: 0
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