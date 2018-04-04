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город Покров

Что говорят о Покрове предатели. Есть у нас вообще СБУ? Чем они занимаются? (видео)

 

Этот материал, точнее свою подводку к нему, я готовил не сразу что б не допускать матерных выражений, что б не было потом мне стыдно если услышат дети. На всякий случай уберите детей



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  • Категория: город Покров
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 14:49Просмотров: 1 085 Комментариев: 0
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