Андрей Шипко: Сьогодні на засіданні нашого Комітету з питань охорони здоров'я заслухали в.о. Міністра охорони здоровя Уляну Супрун
Питання - Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 році в частині охорони здоров’я.
Зі слів в.о.міністра - виконано лише 30 % завдань, запланованих на 2017 рік... А з запитань народних депутатів і відповідей пані Супрун - стає зрозумілим, що і 30% там нема...
Некомпетентність
Непрофесіоналізм
Неправда
І так по кожному питанню
Ми мали давати свою оцінку цьому звіту - Комітет визнав роботу незадовільною.
Але свою оцінку роботи МОЗ дають щодня тисячі пацієнтів, які і досі не отримали ліки, закуплені у 2016-2017 роках...
Свою оцінку дають лікарі, які виїжджають за кордон...
Свою оцінку дають бригади швидких, які через відсутність пального не можуть приїхати на виклик...
І я сподіваюсь, що свою оцінку дасть Уряд!
P.S. Ну не можу не написати: в.о.міністра на засіданні Комітету під стенограму заявила, що пропонована "псевдореформа" базується на засадах страхової медицини. Уявляєте, платні послуги - це страхова медицина! Оце усе - страхова медицина...
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