А может правы были наши предки считавшие Новый Год в ту пору, когда все вокруг оживало – весной (14 марта)?

Весна знаменовала начало новой жизни. Природа возрождается, соответственно и новый год начинается. Одним из свидетельств того, что март символизировал это самое начало, является древний языческий обычай: в марте устраивать торжественный обед – "тризну" – в честь умерших родственников. Во время тризны воспевали конец зимы и при этом сжигали соломенное чучело, которое символизировало связь окружающей природы с жизнью человека. В Украине такая тризна происходит и сейчас, и тоже весной. Сейчас этот обычай у нас связывают с Пасхальными праздниками.





Новый год первого марта стал считаться официальным праздником с приходом христианства на территорию Киевской Руси. По церковным приданиям именно эта дата соответствует дате создания мира. Этот день в народе известен, как день преподобной мученицы Евдокии (Явдохи), в наше время отмечают его 14 марта. Согласно народной традиции — это первый день весны, первый день нового года. В этот день сурок просыпается от зимней спячки, выходит "на мир" и свистит три раза. Свистнув, он снова прячется в свою норку, ложится на второй бок и будет спать до Благовещения. В этот день возвращаются из теплых краев ласточки. Особых торжеств в этот день не было, но вся деятельность человека была связана с призыванием достатка на год.





Новый год был и в сентябре

Весенним Новый год в Украине был до 15 века, пока русская церковь не приняла греко-византийский церковный обряд. А согласно решению Никейского собрания, церковный новый год отмечали 1 сентября. Вот и на наши земли перешла эта традиция. С тех пор 1 сентября (14 по новому стилю) наши предки праздновали день Преподобного Симеона Столпника – "Семена", который символизировал приход нового года. Еще в этот день в казацкой Украине производили пострижины молодых ребят и впервые сажали их на коня. С этого дня ткачи устанавливали свои станки и начинали ткать ковры, брались за работу и все остальные сельские мастера: столяры, стельмахи, кузнецы. Также, раньше с этого дня начинали копать картошку.





А вот украинские земли, которые входили в Великого княжества Литовского, а позже – Речи Посполитой, начало нового года праздновали 1 января, и летоисчисление велось "от Рождества Христова".





Зимний Новый год с указа Петра I

С внедрением папой Григорием XIII новой календарной системы, получившей название григорианской или "нового стиля", все европейские народы начали отмечать Новый год 1 января. Но православные отказались переходить на новый календарь, так как сбивалась дата Пасхи.

Празднование Нового года 1 января на территории современной Украины началось с указа Петра I, который в 1700 году, позаимствовал традицию в Голландии и других странах Западной Европы. Причем, как и ранее, исчисление продолжалось по юлианскому календарю, который сохранился на всей территории Российской империи до 1918 года. Поэтому долгое время Новый год на землях, входивших в ее состав, не совпадал с западноевропейским.





По материалам: ubr.ua