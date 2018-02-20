ДніпроОДА організувала тренінг для військових психологів

Пізнавати себе та людей, розуміти сприйняття світу іншими, управляти емоціями та правильно розраховувати власні сили – таким навичкам ефективної комунікації навчали військових психологів. Тренінг організувала ДніпроОДА. Про це повідомила координатор Центру допомоги бійцям АТО при ДніпроОДА Наталія Шуліка.

«До нас звернулося керівництво обласного військкомату із проханням провести тренінги для психологів. У своїй практиці вони спілкуються з АТОвцями та сім’ями загиблих. Після пережитого такі люди потребують особливого підходу. На семінарах психологів навчатимуть правильній комунікації з тими, хто пережив війну», – зазначила Наталія Шуліка.





На тренінгу військових психологів навчали, перш за все, пізнавати себе та управляти власними емоціями.

«Для ефективної комунікації важливо розуміти й розмежовувати, як ти сам сприймаєш навколишнє, а як – інша людина. При спілкуванні з клієнтом необхідно схопити саме той зміст, який він вклав у власні слова. Лише за таких умов можна допомогти людині подолати наслідки психологічних травм», – розповіла тренер, психолог Олеся Ольховик.





Учасники тренінгу вчилися правильно спілкуватися та взаємодіяти, у тому числі – через тілесний контакт. Вплив на м’язи – частина психотерапії.





«Понад десять років працюю психологом. Доводилося допомагати і АТОвцям, і переселенцям. Щоб досягти взаєморозуміння з людиною, важливо створити дружню, доброзичливу атмосферу. Саме в таких умовах і проходив сьогодні тренінг. Дякуємо за це нашим колегам», – поділилася учасниця Айя Драгоманова.





На тренінгу панувала атмосфера доброзичливості та взаєморозуміння





Джерело: adm.dp.gov.ua