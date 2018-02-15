Вот давайте посмотрим как выполняет обещания исполком, посмотрим и сравним с результатами опроса





Трудно поверить но в Никополе еще есть люди которые верят обещаниям исполнительной власти. Вот что написал в ФБ Александр Витько:

Был только что в Горисполкоме по поводу нашей замечательной ливневки на перекрестке Электрометалургов и Героя Чернобыля. Работник Горисполкома сказала что они обязуются до 20 февраля сделать ее





Будем надеяться что обещание касалось 2018 года, посему 20 засниму видео на том перекрестке с любым результатом.





Но хотелось бы спросить у горожан: Как вы думаете?

- Сделают хорошо

- Сделают как ни будь

- Вообще не сделают





Давайте проголосуем, а потом посмотрим и сравним с результатами опроса



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Форма голосования на стр. газета ГОРОД Никополь в ФБ