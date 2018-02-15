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Аналитика / опросы

Вот давайте посмотрим как выполняет обещания исполком, посмотрим и сравним с результатами опроса

 


Трудно поверить но в Никополе еще есть люди которые верят обещаниям исполнительной власти. Вот что написал в ФБ Александр Витько:

Был только что в Горисполкоме по поводу нашей замечательной ливневки на перекрестке Электрометалургов и Героя Чернобыля. Работник Горисполкома сказала что они обязуются до 20 февраля сделать ее


Будем надеяться что обещание касалось 2018 года, посему 20 засниму видео на том перекрестке с любым результатом.


Но хотелось бы спросить у горожан: Как вы думаете?
- Сделают хорошо
- Сделают как ни будь
- Вообще не сделают


Давайте проголосуем, а потом посмотрим и сравним с результатами опроса


Отписывайтесь в комментариях.
Форма голосования на стр. газета ГОРОД Никополь в ФБ

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  • Категория: Аналитика / опросы
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:32Просмотров: 174 Комментариев: 1
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      Иван Скиф (Сегодня, 15:32)
      Посетители | Online
      Ливневка это бич автовокзала то она просаживается то она забита(если зайти за атб и пройтись чуть дальше вдоль жд путей там сплошной мусоро-отстойник)будем ремонта и чистки ливневки ждать долго,очень долго т.к. веры нет никому.

      Регистрация: 3.07.2017

      Новостей: 0

      Коментариев: 13

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