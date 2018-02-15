Аналитика / опросы
Вот давайте посмотрим как выполняет обещания исполком, посмотрим и сравним с результатами опроса
Трудно поверить но в Никополе еще есть люди которые верят обещаниям исполнительной власти. Вот что написал в ФБ Александр Витько:
Был только что в Горисполкоме по поводу нашей замечательной ливневки на перекрестке Электрометалургов и Героя Чернобыля. Работник Горисполкома сказала что они обязуются до 20 февраля сделать ее
Будем надеяться что обещание касалось 2018 года, посему 20 засниму видео на том перекрестке с любым результатом.
Но хотелось бы спросить у горожан: Как вы думаете?
- Сделают хорошо
- Сделают как ни будь
- Вообще не сделают
Давайте проголосуем, а потом посмотрим и сравним с результатами опроса
Отписывайтесь в комментариях.
Форма голосования на стр. газета ГОРОД Никополь в ФБ
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.