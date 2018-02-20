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Жизнь города

Ливневку сделали, но не на долго (видео)

 

Ливневку сделали, но не на долго  



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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 13:14Просмотров: 338 Комментариев: 1
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      kam4ekoid (Сегодня, 16:19)
      Посетители | Online
      Герои , че там говорить.... уже бы открывали ремонт ливневки с помпой , ленточкой и шариками . как туалет в школе ,или остановку . а то мир не узнает о сим доблестном подвиге .уже то что ДОЛЖНЫ делать преподносят как подачку, нате только не гавкайте.

      Регистрация: 13.11.2012

      Новостей: 1

      Коментариев: 129

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