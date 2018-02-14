Каким ... наш сайт к Роскомнадзору РФ?
Кто то может подсказать что за шмурдяк пришел на нашу почту с ящика: zapret-info-out@rkn.gov.ru ? Такое же отправили хостеру. Пишут:
Направляется уведомление о внесении в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет»,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» следующего(их)
указателя (указателей) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет»:
http://nikopol.dp.ua/7861-nachalnik-otdela-yadernoy-bezopasnosti-zaporozhskoy-aes-ubil-sebya-nozhom-v-serdce.html .
В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной
информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», будет принято решение о
включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет»,
содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
а доступ к нему будет ограничен.
Сведения о включении доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов
доступны круглосуточно в сети «Интернет» по адресу http://eais.rkn.gov.ru .
С уважением, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
Во вложенных реально само уведомление: 381853_notification_on.rtf
Материал который им не понравился: Начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС убил себя ножом в сердце (видео НТН) (Источник: strana.ua).
Если сказать что это розыгрыш или чья то злая шутка. А смысл?
Из уведомления
Какие и где сопособы и призывы?
Роскомнадзор РФ требует удалить в течении суток, или забанят по всей рАсеи
Если не шутка, что скорее всего, возникает еще вопрос: - Каким боком домены ua могут относится к Роскомнадзору РФ? По привычке? А что творится там, в самой рашке?
Кто то еще хотел бы жить в такой стране как Россия или Северная Корея? Я НЕТ
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