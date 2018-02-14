Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


На России

Каким ... наш сайт к Роскомнадзору РФ?

Кто то может подсказать что за шмурдяк пришел на нашу почту с ящика: zapret-info-out@rkn.gov.ru ? Такое же отправили хостеру. Пишут:

 

Направляется уведомление о внесении в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц
 сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» следующего(их) 
указателя (указателей) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет»:
http://nikopol.dp.ua/7861-nachalnik-otdela-yadernoy-bezopasnosti-zaporozhskoy-aes-ubil-sebya-nozhom-v-serdce.html . 
В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной
 информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», будет принято решение о 
включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», 
содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 
а доступ к нему будет ограничен. 
Сведения о включении доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов 
доступны круглосуточно в сети «Интернет» по адресу http://eais.rkn.gov.ru . 
С уважением, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

Во вложенных реально само уведомление: 381853_notification_on.rtf


Материал который им не понравился: Начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС убил себя ножом в сердце (видео НТН) (Источник: strana.ua).


Если сказать что это розыгрыш или чья то злая шутка. А смысл?

Из уведомления 

номер реестровой записи 381853-РИ в связи с тем, что данная информация содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства.

Какие и где сопособы и призывы? 


Роскомнадзор РФ требует удалить в течении суток, или забанят по всей рАсеи


Если не шутка, что скорее всего, возникает еще вопрос: - Каким боком домены ua могут относится к Роскомнадзору РФ? По привычке? А что творится там, в самой рашке?
Кто то еще хотел бы жить в такой стране как Россия или Северная Корея? Я НЕТ

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: На России
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 18:53Просмотров: 454 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.