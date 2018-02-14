Каким ... наш сайт к Роскомнадзору РФ?

Кто то может подсказать что за шмурдяк пришел на нашу почту с ящика: zapret-info-out@rkn.gov.ru ? Такое же отправили хостеру. Пишут:



сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет»,

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» следующего(их)

указателя (указателей) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет»:

http://nikopol.dp.ua/7861-nachalnik-otdela-yadernoy-bezopasnosti-zaporozhskoy-aes-ubil-sebya-nozhom-v-serdce.html .

В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной

информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», будет принято решение о

включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет»,

содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,

а доступ к нему будет ограничен.

Сведения о включении доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов

доступны круглосуточно в сети «Интернет» по адресу

С уважением, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ. Направляется уведомление о внесении в «Единый реестр доменных имен, указателей страницсайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет»,содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» следующего(их)указателя (указателей) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет»:В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещеннойинформации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», будет принято решение овключении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет»,содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,а доступ к нему будет ограничен.Сведения о включении доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресовдоступны круглосуточно в сети «Интернет» по адресу http://eais.rkn.gov.ru С уважением, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

Во вложенных реально само уведомление: 381853_notification_on.rtf





Материал который им не понравился: Начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС убил себя ножом в сердце (видео НТН) (Источник: strana.ua).





Если сказать что это розыгрыш или чья то злая шутка. А смысл?

Из уведомления

номер реестровой записи 381853-РИ в связи с тем, что данная информация содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства.

Какие и где сопособы и призывы?





Роскомнадзор РФ требует удалить в течении суток, или забанят по всей рАсеи





Если не шутка, что скорее всего, возникает еще вопрос: - Каким боком домены ua могут относится к Роскомнадзору РФ? По привычке? А что творится там, в самой рашке?

Кто то еще хотел бы жить в такой стране как Россия или Северная Корея? Я НЕТ