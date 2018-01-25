Запомнят ли Никопольчане Андрея Фисак и как убийцу Никопольской правды? В буквальном смысле

Никопольская организация Национального Союза Журналистов Украины опубликовала обращение к Андрею Петровичу Фисак как к городскому голове и депутатам по вопросу их преступной, на мой взгляд, бездеятельности в отношении газеты "Никопольская Правда". Так же НСЖУ опубликовали и свои предложения.

Міському голові

Фісаку А.П.

Депутатам

Нікопольської міської ради

З В Е Р Н Е Н Н Я

Правління Нікопольської регіональної організації Національної спілки журналістів України звертається до вас з питання некоректної бездіяльної ситуації навколо редакції газети «Нікопольська правда».

З мовчазної вашої згоди має завершити своє існування одна з найстаріших газет області та навіть нашої країни, яка в минулому році мала столітній ювілей.

Газета народилося в далекому 1917 році. Тоді на її видавництво кошти збирали мешканці усього міста. З цього приводу відомий історик, вчитель, публіцист та краєзнавець Павло Богуш писав: «На видання газети в нашому місті було встановлено три скриньки, куди небайдужі люди кидали свої карбованці та копійки, щоб заснувати газету, яка буде нести людям правду та розповідати новини».

Газета пережила страшні події голодомору, роки Великої Вітчизняної війни та фашистську окупацію. Вона стала однією з небагатьох газет в УРСР, яка була удостоєна вищої нагороди республіки з нагоди свого 70-річчя. Тоді її наклад складав 42 тисячі екземплярів, а її редактор Микола Андрійович Палкін одержав звання «Заслуженого працівника культури». Перелік надбання газети «Нікопольська правда» можна перелічувати довго.

Сьогодні постає питання про припинення видання газети. Як таке могло трапитись? Чому таке трапилось? Ці запитання ставлять перед собою жителі міста, особливо ветерани, журналісти, інтелігенція.

Правління Нікопольської організації НСЖУ вбачає вину в даній ситуації перш за все засновника, це міська рада. Дії засновника звелися лише до виділення коштів на видання газети. Протягом останніх років тираж газети катастрофічно знижувався, творчій колектив майже не працював, а редактор газети не мав професійних навичок організатора та керівника. Тираж газети від кількох тисяч впав до 300 – 500 примірників, а згодом і того менше. Газети взагалі не було в роздрібній торгівлі. Дійшло до того, що працівники редакції сиділи у себе вдома, інколи випускаючи газету, яка містила в собі нормативні акти, які необхідно було публікувати органам місцевого самоврядування. При цьому працівники газети одержували чималу зарплатню, і все це за рахунок міського бюджету. Як взагалі таке могло статися в комунальному підприємстві???

Для прикладу слід відмітити, що подібні комунальні газети, засновниками яких є міські, районні та селищні ради у містах Марганець, Покров, Нікопольському та Томаківському районі благополучно існують і мають тиражі від 2 до 4 тисяч екземплярів.

Хочемо наголосити, що 2018 рік останній рік відведений на виконання Закону «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ». Тому ми ПРОПОНУЄМО:

1. Оголосити публічний конкурс на заміщення вакантної посади головного редактора газети та кризисного менеджера.

2. Створити комісію із членів виконкому та з членів правління нашої спілки для

проведення співбесіди із претендентами на посаду редактора.

3. Підібрати на окремих умовах журналістів для плідної роботи в редакції газети.

4. Засновнику допомогти редакції провести передплату на газету.

5. Зобов’язати та забезпечити редакцію продажем газети в роздрібній торгівлі.

6. Створити інтернет-сайт газети.

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У відповідності до Закону «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ» засновнику слід виконати свої зобов’язання перед редакцією із урахуванням «Статуту КЗ «Нікопольська правда».

Згідно Закону вихід органу місцевого самоврядування із складу засновників друкованого ЗМІ та редакції має відбутися не пізніше 2018 р. зокрема шляхом перетворення редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення та тематичної спрямованості друкованого ЗМІ.

У цьому випадку після роздержавлення всі видатки із випуску газети перестане покривати міській бюджет.

Оновлений колектив редакції в такому випадку має знайти ефективну комерційну модель або знайти спонсора для покриття своїх виробничих видатків.

Міська влада зможе підтримувати редакцію (за наявності доброї волі депутатів) шляхом оплати за договором послуг із висвітлення діяльності міськради і міськвиконкому.

Шановні депутати! Вас обрала міська громада, тому закликаємо вас не брати на себе відповідальність, стати могильщиками найстарішої газети нашого міста, а допомогти їй у відродженні і реформуванні в рамках роздержавлення!

Правління Нікопольської регіональної організації Національної спілки журналістів України.

25 січня 2018 рік.