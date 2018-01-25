Дорогие мои друзья, сегодня для меня был день Х. Да , иногда бывают такие дни, когда ты задумываешься о смысле жизни. Вот сегодня я и задумалась об этом самом смысле нашей жизни.

Каждый из нас находясь на своем месте , ищет совершенства в своей работе, улучшения условий труда и обслуживания той категории населения, которой ПРИЗВАН СЛУЖИТЬ, По долгу "службы" призвана учить детей нелегкому искусству хореографии, а оно требует полной отдачи и от меня и от детей, что сопровождается большими физическими и психологическими нагрузками. Восемь лет дети, родители которых , доверили мне своих чад, занимаются в актовом зале школы 20.





Скажу сразу, что роднее школы для меня нет вообще. Я ее не только обожаю, но и всячески стараюсь помочь, если это в моих силах... Но , наверное или моих сил не достаточно или другие силы противостоят активно, но ни мне, ни родителям моих учеников не понятна разница между детьми, которые приходят в школу с 8.30 до 15.30 на уроки математики, физики,физкультуры истории и детьми (теми же самыми!!!!) но приходящими в школу после занятий с 14 (малыши) и до 20.00 вечера.(старшеклассники)...





Я не ощущаю разницы, а такое впечатление, что разница есть. Тогда почему же, эти самые дети должны заниматься при температуре воздуха ПЛЮС ОДИННАДЦАТЬ градусов? Ни какими санитарно-гигиеническими нормами не разрешено детям выходить на пол в тряпичных балетках при такой температуре, при такой температуре травмируются мышцы, сбивается дыхание, начинаются судороги на стопах и это без того, что дети просто дрожат от холода и бегают в туалет.





Так вот вернемся к смыслу жизни... Ради чего мы живем? Ради того чтобы ЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НА ДЕТЯХ? Экономьте на себе, дорогие товарищи депутаты-чиновники!!!!!! Если бы я голословно поднимала волну негодования, но попыток разрешить проблему было много.





Перечисляю меры, которые предпринимались, чтобы как-то поменять ситуацию.





В первую очередь мы собрали родительский комитет и решили, что 14!!!!!!!!!окон на противоположных стенах нужно забить клеенкой. Забили! Потеплело на 1-2 градуса, но, зато, спертый, законсервированный воздух был полон вирусами и прочими "гадами" после которых увеличилась заболеваемость.





Силами другого танцевального коллектива, так же работающего в этом зале был положен ламинат, что немного исправило и положение с холодом и улучшило качество пола. Но, не долго пришлось радоваться. Ламинат был демонтирован, но на это у хозяина было полное право. Нам пришлось снова бороться и с холодом и теперь уже с ужасным, неровным, занозчатым полом.





Летом 2017 года мы узнаем, что можно подать свой прект в "бюджет участи", что мы и сделали, попросив хотя бы денег на реконструкцию пола. НАШ ПРОЕКТ ДАЖЕ НЕ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ОБГОВАРИВАЕМЫХ (проще говоря-отклонен)





В этом году, пишем опять- и опять формулировка" проект должен быть доступен для всех жителей без исключения" Но, зачем, я спрашиваю, вентилятор из полотенец напротив горисполкома за 15 тыс? А детские ноги , которые желают физически развиваться, должны страдать из-за отсутствия тепла ?





Пишем и подаем заявки на гранты, но у всех круглые глаза...почем это не делается в рамках бюджета? Желающих заниматься хореографией в городе много, мест , которые отвечают хотя бы элементарным правилам ПОЧТИ НЕТ. А если есть -покажите, предложите, может мы чего не знаем и не видели?





Люди добрые что надо сделать (ВЫ СКАЖИТЕ) чтобы в КЗ НСЗШ№ 20 в актовом зале, служащем и танцевальным залом были:

а) заменены батареи на новые с возможностью отключения в момент ненадобности (кран Маевского),

б) новые энергосберегающие окна ,

в) отремонтирован пол....Если это не возможно, то подскажите, где можно разместиться образцовому хореографическому ансамлю "Валерия"? чтобы работать и радовать горожан своим искусством?

От имени учеников и их родителей руководитель Горбаненко М.Н.