Винуватець ДТП проведе за гратами 4 роки

Вироком Марганецького міського суду визнано винним 45-річного чоловіка, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.



У судовому засіданні доведено, що в листопаді 2014 року чоловік, рухаючись технічно справним автомобілем в м. Марганець, не прийняв заходів належної уваги та обережності, виїхав на смугу зустрічного руху, з частковим виїздом за межі проїзної частини, та здійснив наїзд на припаркований скутер, на якому знаходився потерпілий. При цьому здійснивши наїзд, з машини не вийшов, збитому не допоміг та покину місце злочину.





Внаслідок наїзду потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді багатоосколкових переломів стегнової кістки та кісток гомілки, які більше, ніж два роки не загоюються, у зв’язку з порушення функцій нижньої кінцівки останній отримав ІІ групу інвалідності.





Публічне обвинувачення підтримувалося прокурором Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину чоловіка в повному обсязі.

Винуватцю скоєного ДТП судом, з урахуванням позиції прокурора, призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки.





Прокурор Нікопольської

місцевої прокуратури В. Жур