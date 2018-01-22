Нікопольські поліцейські оперативно затримали грабіжника, яки зірвав з чоловіка золотий ланцюжок

Патрульні поліцейські спільно з працівниками карного розшуку затримали грабіжника, який серед білого дня зірвав з чоловіка ланцюжок та зник у невідомому напрямку.Патрульні поліцейські спільно з працівниками карного розшуку затримали грабіжника, який серед білого дня зірвав з чоловіка ланцюжок та зник у невідомому напрямку.

Подія сталася 18 січня приблизно о 13-ій на вулиці Шевченка м. Нікополь. Потерпілий чітко повідомив правоохоронцям прикмети грабіжника. Завдяки цьому та камерам відеонагляду вони затримали злодія через декілька годин після скоєння злочину та вилучили у нього викрадений у чоловіка ланцюжок. Грабіжником виявився 27-річний місцевий мешканець, раніше неодноразово засуджений, який влітку минулого року звільнився з місць позбавлення волі.





Наразі слідчим спільними діями з місцевою прокуратурою йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 4-х до 6 років.



Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області