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Криминал

Нехтуючи моральними нормами, вчинив грабіж на цвинтарі

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 44-річного чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинене повторно).


Встановлено, що зловмисник у 2013 році, звільнившись з місць відбування покарання, на шлях виправлення не став та знову вчинив тяжкий злочин.


Так, перебуваючи в травні 2017 року зранку на міському цвинтарі міста Нікополя, побачив жінку, яка прибирала могилу померлого. Підійшов до неї зі спини та долонею руки штовхнув в потиличну частину голови, від чого остання впала на землю. Після чого, шляхом ривка зірвав з плеча потерпілої сумку, в якій знаходилися документи, банківські картки, грошові кошти в сумі більше 1 тис. грн.. та мобільний телефон. Утримуючи викрадені речі при собі, зловмисник з місця вчинення злочину втік.


Публічне обвинувачення підтримувалося прокурором Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину чоловіка в повному обсязі.
Суд, врахувавши принципову позицію державного обвинувача, призначив чоловікові покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.


Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури В. Жур

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 17:49Просмотров: 298 Комментариев: 0
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