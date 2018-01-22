Нехтуючи моральними нормами, вчинив грабіж на цвинтарі

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 44-річного чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинене повторно).



Встановлено, що зловмисник у 2013 році, звільнившись з місць відбування покарання, на шлях виправлення не став та знову вчинив тяжкий злочин.





Так, перебуваючи в травні 2017 року зранку на міському цвинтарі міста Нікополя, побачив жінку, яка прибирала могилу померлого. Підійшов до неї зі спини та долонею руки штовхнув в потиличну частину голови, від чого остання впала на землю. Після чого, шляхом ривка зірвав з плеча потерпілої сумку, в якій знаходилися документи, банківські картки, грошові кошти в сумі більше 1 тис. грн.. та мобільний телефон. Утримуючи викрадені речі при собі, зловмисник з місця вчинення злочину втік.





Публічне обвинувачення підтримувалося прокурором Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину чоловіка в повному обсязі.

Суд, врахувавши принципову позицію державного обвинувача, призначив чоловікові покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.



Прокурор Нікопольської

місцевої прокуратури В. Жур