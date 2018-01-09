Самая большая АФЕРА в истории Никополя стоимостью в 100 миллионов гривен. Часть 1 – КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Подводя итоги ушедшего года, следует отметить, что самой МАСШТАБНОЙ КОРРУПЦИОННОЙ аферой 2017-го была продажа за 8,7 миллионов гривен имущества ГРОМАДЫ – 240 километров труб (120 км тепловых сетей: нитка подачи тепла и нитка «обратки»).

Давайте посчитаем реальную стоимость этого имущества.

ИТАК, 240 километров труб диаметром от 57 мм до 700 мм имеют разный вес – от 20 до 160 тонн за 1 километр.

Возьмем «по скромному» средний тоннаж в 60 тонн на 1км.

Итого: общий вес металла - 14400 тонн!!!

Приемная цена металла – 7000 гривен за 1 тонну.

В сумме получается МИНИМУМ 100 миллионов гривен.





Реально труба в основном товарного качества, легко продается по средней цене 9-10 тысяч гривен за тонну. Это ещё плюс 20-30 миллионов гривен в карман авторам АФЕРЫ. О том, что трубы никопольских теплосетей далеко не «гнилые» сейчас может убедиться каждый желающий – идет демонтаж подземных сетей по аллее проспекта Трубников.





Труба диаметром 620 мм, стенка 10 мм пригодна к дальнейшей эксплуатации. Кстати, только по аллее демонтируется 600 тонн труб, их общая стоимость 5-6 миллионов гривен.





Конечно, есть затраты на демонтаж и на реализацию, но они ОТНОСИТЕЛЬНО невелики.





Если читатели найдут НЕТОЧНОСТИ в вышеприведенных расчетах, сразу же ИСПРАВЛЮ.





Напомню, ВСЯ никопольская теплосеть была продана за 8,7 миллионов. По договору покупатель (фирма «АЙ ТЕМС 08») ОБЯЗАНА была перечислить эти деньги на счет КП «МЖТИ» до 10 сентября, а директор КП «МЖТИ» Евгений Романий должен был 100 % этой суммы направить в бюджет города.





Однако, по состоянию на 25 декабря в бюджет поступило только 1,8 миллиона гривен, т.е. 20 процентов от запланированной суммы.

Закономерный вопрос: «Кто имеет ПРАВО дать санкцию на эту бюджетную махинацию?»





Что мы имеем в итоговой графе: вместо 100 с лишним миллионов гривен в городской бюджет поступило 1,8 миллионов. Разница - это ДЕНЬГИ ГРОМАДЫ, на наш взгляд - банально украденные из карманов никопольчан.





АФЕРА эта была многоступенчатой и заранее спланированной. Её СЦЕНАРИЙ и зигзаги мы опишем в следующих публикациях. Озвученные ВАРИАНТЫ оправданий со стороны городской власти юридически и морально ничтожны, и мы приведем соответствующие доказательства.

ПРОДОЛЖЕНИЕ следует…





P.S.: : афера - неблаговидное дело, предприятие с целью личной наживы. Этимология происхождения: от французского affaire — «дело», а точнее, от его жаргонного смысла: «дурное дело, неприятность».





Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"