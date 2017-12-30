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Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все
"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний." С. Бандера.
1 січня ми маємо вибір: ублажати свою утробу чи прийти і вшанувати Героя, який все своє життя віддав служінню Україні.
І навіть після смерті москалі його бояться, як вогню.
Тож зробімо правильний вибір!
Європейська площа, 16.00. м.Нікополь.
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