В Покрове сделали еще один шаг к постройке нового детского садика

Успех маленького горняцкого города в реализации крупных проектов последних лет связан не только с получением необходимого финансирования, но и грамотной работой местного руководства. Которое прекрасно понимает, что невозможно обратится в областную администрацию только со словами «дайте нам сто тысяч миллионов денег, а мы на них что то построим».

Для того чтобы получить средства на реализацию той или иной программы, необходимо выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий именно на местах. Прежде всего, обосновать целесообразность работы, ее результат и, главное, подготовить проектно-сметную документацию. Именно активная подготовительная работа в этом направлении позволяет Покрову быть лидером в регионе по реконструкциям и модернизации своей инфраструктуры. Здесь «не ждут у моря погоды» и заранее готовят расчеты и проектно-сметную документацию, причем зачастую делают это за счет средств собственного бюджета. Но такая работа себя полностью оправдывает.





Реконструкция центральной площади и парка им. Бориса Мозолевского, капитальные ремонты автодорог и модернизация канализационно-насосного хозяйства — это далеко не полный перечень того, что было сделано в городе именно благодаря тому, что в Покрове есть люди, понимающие что необходимо сделать для достижения результата.





Свежим примером этого может служить последнее заседание сессии городского совета, прошедшее 22 декабря. Один из рассмотренных вопросов касался утверждения проекта землеустройства для отведения земельного участка для строительства и обслуживания учреждений образования по улице Ивана Малки и передачу для пользования Управлению жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской областной администрации. Этот вопрос напрямую касается такой амбициозной задачи как постройка нового детского садика в поселке Рудник о чем было заявлено в нынешнем году. Принятое решение позволяет передать областному УЖКХ и строительства в пользование для строительства земельный участок площадью 1 гектар. В свою очередь, эта организация должна в месячный срок составить договор-суперфицию с Покровским городским советом.





Конечно, никто не говорит что новый детский садик появится уже завтра. Строительство таких социальных объектов само по себе вещь не быстрая. Но, по-крайней мере, нужные шаги для воплощения идеи в жизнь руководством города предпринимаются и в Покрове делают все от них зависящее, чтобы воплотить эту идею в жизнь.





Напомним, что в 2018-м году в упомянутом поселке Рудник должна быть выполнена реконструкция местного парка стоимостью в 8 миллионов гривен.