Відбувся брифінг, присвячений бюджету Марганця-2018

З метою ознайомлення жителів міста з проектом рішення про місцевий бюджет на 2018 рік, який виноситься на розгляд чергової сесії Марганецької міської ради, 20 грудня у виконкомі відбувся брифінг за участі секретаря Марганецької міської ради Ірини Міняйло та заступника міського голови Лесі Дуплій.

У брифінгу взяли участь представники засобів масової інформації, громадських організацій та батьківських комітетів, працівники бюджетних установ, депутати міської ради. Заступник міського голови Леся Дуплій детально розповіла про всі показники бюджету 2018 року та відповіла на запитання присутніх. Пропонуємо ознайомитися з матеріалами, озвученими під час брифінгу.





Обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік пропонується встановити в загальній сумі 385 450,9 тис. грн, в тому числі за загальним фондом – 378 714,3 тис. грн, спеціальним фондом – 6 736,6 тис. грн. Таким чином, дохідна частина бюджету міста порівняно із плановими показниками 2017 року (з урахуванням змін) збільшиться на 1,4 відсотка.

Прогноз власних доходів місцевого бюджету (без трансфертів) на 2018 рікобраховано в сумі 119 400,8 тис. грн, у тому числі сума доходів:

загального фонду – 112 664,2 тис. грн;

спеціального фонду – 6 736,6 тис. грн.





Планові показники доходів місцевого бюджету на 2018 рік (без трансфертів), порівняно із очікуваними на 2017 рік, збільшено на 15 087,7 тис. грн або 14,5%, у тому числі по:

загальному фонду збільшується на 18 827,3 тис. грн або на 20,1%;

спеціальному фонду зменшується на 3 739,7 тис. грн. або на 35,7%.

У цілому обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного та обласного бюджетів місцевому бюджету, передбачено у сумі 266 050,1 тис. грн (загальний фонд), у тому числі :

І. Базова дотація – 11 583,8 тис. грн,

ІІ. Субвенції – 254 466,3 тис. грн, у тому числі:

на здійснення державних програм соціального захисту населення – 164 867,4 тис. грн.;

– освітня – 43 612,0 тис.грн, що на 6 589,9 тис.грн або на 17,8 відсотка більше планового показника 2017 року;

– тис.грн, що на 6 589,9 тис.грн або на 17,8 відсотка більше планового показника 2017 року; медична – 39 597,2 тис. грн, що на 3 529,6 тис.грн або на 8,9 відсотка менше планового показника 2017 року;

– що на 3 529,6 тис.грн або на 8,9 відсотка менше планового показника 2017 року; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 5 369,7 тис.грн, що на рівні 2017 року;

що на рівні 2017 року; субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році - 1 020,0 тис.грн, що на 10,0 тис.грн або на 1,0 відсоток менше планового показника 2017 року.

Обсяг видатків пропонується встановити в загальній сумі 385 450,9 тис. грн, в тому числі за загальним фондом – 377 414,3 тис. грн, спеціальним фондом – 8 036,6 тис. грн. Таким чином, в цілому обсяг видатків бюджету міста порівняно із плановими показниками 2017 року (з урахуванням змін) збільшиться на 1,7 відсотка.





З загальної суми видатків 266 050,1 тис. грн будуть проводитись за рахунок субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджетів та 112 664,2 тис. грн за рахунок власних доходів місцевого бюджету





При обрахуванні видатків на оплату праці враховані зміни розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 р. – 3 723 грн або на 16,3 відсотка, а також підвищення тарифних ставок (окладів) з 1 січня 2018 року в середньому на 10 відсотків.

Видатки на оплату праці складають 156 262 тис. грн та збільшені в порівнянні з 2017 роком на 12,7 відсотка .





Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв визначені відповідно до очікуваних обсягів споживання в натуральних показниках та діючих тарифів та складають 23 143,9 тис. грн. Порівняно з очікуваними показниками поточного року обсяг цих видатків збільшиться на 8 відсотків .





Структура видатків загального фонду в розрізі галузей (з урахуванням субвенцій):

соціальний захист – 46,5% (175 527,4 тис. грн);

освіта – 30,1% (113 637,1 тис. грн);

охорона здоров’я – 12% (45 141 тис. грн);

державне управління – 4,4% (16 711,7 тис. грн);

житлово-комунальне господарство – 2,6% ( 9 638,3 тис. грн);

фізкультура і спорт – 1,2% (4 389, 4 тис. грн в т.ч. фінансова підтримка ПНЗ КДЮСШ «Гірник» - 826,9 тис.грн);

культура – 1% (3 632,7 тис. грн);

інші видатки – 2,2% (8 736,7 тис. грн), в т.ч. субвенція з

державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження - 5 369,7 тис. грн, резервний фонд - 2 млн 150 тис.грн, інші субвенції (на виконання доручень виборців депутатами обласної ради на 2018 рік) - 1 020 тис. грн, фінансова підтримка міської газети «Шахтар Марганця» – 160,0 тис. грн, сплата внесків в Асоціацію міст України - 37 тис. грн.





Структура видатків загального фонду в розрізі кодів економічної класифікації видатків (з урахуванням субвенцій ):

- інші виплати (трансферти підприємствам, населенню) - 45,6% (172 033,1 тис. грн);

- оплата праці ( зарплата та нарахування)- 41,4% (156 262 тис. грн);

- комунальні послуги та енергоносії - 6,1% (23 143,9 тис. грн);

- інші видатки - 5,3 % (20 201,3 тис. грн);

- продукти харчування - 1,3% (4 761,3 тис. грн);

- медикаменти - 0,3% (1 012,7 тис. грн).





Найбільша сума видатків з місцевого бюджету спрямовується на утримання закладівосвіти.

Обсяг видатків по загальному фонду планується в сумі 113 637,1 тис. грн, що на 17,6 відсотка більше відповідного показника поточного року, в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 43 612,0 тис. грн, за рахунок власних доходів місцевого бюджету - 70 025,1тис.грн.

У 2018 році кошти освітньої субвенції спрямовуються тільки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.





В загальному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 94 525,7 тис. грн, що на 25,5 відсотків більше ніж у 2017 році.





На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 13 637,7 тис. грн, що на 7 відсотків більше ніж у 2017 році.

Видатки на харчування передбачені в сумі 3 888,9 тис. грн. , що на 30,6 відсотків більше ніж у 2017 році.





Передбачені кошти в розмірі 297 тис.грн на матеріальне заохочення голів квартальних комітетів (сума щомісячного заохочення - 450 грн).

Передбачено 87 тис. грн 6 громадським організаціям ( Міська рада ветеранів війни та праці (62 тис.грн.), Спілка ветеранів війни в Афганістані , Афганське братерство, ГО «Інвалідів «Планета наш-дім», «25 елемент», Марганецька міська спілка ветеранів та пенсіонерів правоохоронних органів- кожному по 5 тис.грн) та на матеріальну допомогу учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС- 5 тис.грн.





За рахунок коштів місцевого бюджету передбачені виплати військовослужбовцям або членам сімей військовослужбовців, які брали участь у АТО:

- на надання грошової одноразової допомоги військовослужбовцям або членам сімей військовослужбовців, які приймали участь у АТО – 300,0 тис. грн. ( з розрахунку 2 тис.грн на 1 особу);

- надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців, які приймали участь у АТО -142,5 тис. грн. (6 осіб щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого чинним законодавством на 2018 рік, від 1373-2027 грн в залежності від категорії громадян);

- пільги на житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих учасників АТО - 27 тис.грн (додатково 50 % від встановлених норм);

- проїзд військовослужбовцям, які брали участь у АТО - 264,6 тис.грн (щомісячно 147 грн на 1 особу).





Пільги та виплати, передбачені за рахунок коштів місцевого бюджету:

- на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, виходячи із кількості фізичних осіб – надавачів цих послуг встановлено видатки в сумі 25 тис. грн ( щомісячно в розмірі 10-15 % від прожиткового мінімуму на 10 осіб);

- на надання пільг окремим категоріям громадян (учасникам бойових дій на придбання санаторно-курортних путівок - 6 чол. по 7,5 тис.грн на 45 тис.грн), герою України на компенсацію на автомобільне паливо (11 тис.грн), громадянам, що постраждали від аварії на ЧАЕС на компенсацію вартості пільгового проїзду (950 грн);

- пільги з оплати послуг зв’язку - 15,0 тис. грн.;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом - 100 тис. грн та залізничним транспортом (міжміський та приміський) – 500 тис. грн.

До пільгових категорій відносяться:

- ветерани війни (учасники, інваліди, супроводжувальні особи);

- постраждалі внаслідок ЧАЕС;

- інваліди ( в т.ч. діти-інваліди та супроводжувальні особи);

- інші категорії (пенсіонери, ветерани військової служби та органів внутрішніх справ, члени сімей загиблих військовослужбовців, діти-сироти, реабілітовані громадяни, діти з багатодітних сімей).





Матеріальна допомога громадянам на встановлення індивідуального опалення у 2018 році передбачена у розмірі 1 млн 800 грн (розраховано на 200 осіб), в середньому - 9 тис.грн.

7. На підтримку ОСББ у 2018 році передбачені такі кошти:

- 300 тис.грн на відшкодування 50 % вартості проведених робіт ОСББ по поточному ремонту електромереж в багатоповерхових будинках;

- 60 тис.грн відшкодування процентів за кредит.

На поточний ремонт мереж внутрішнього електроживлення багатоповерхових житлових будинків передбачено 100 тис.грн, видатки на приєднання до електроживлення багатоповерхових житлових будинків – 1500 тис.грн.





На благоустрій міста передбачено 4 723 тис.грн, а саме: утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення (199 тис.грн), поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста (400 тис.грн), ліквідація аварійних дерев (350 тис.грн); утримання та санітарне очищення вулиць міста (1260 тис.грн), кладовищ (199 тис.грн), парку (800 тис.грн); ліквідацію карантинних бур’янів (185 тис. грн); озеленення міста (125 тис.грн), оплата електроенергії за зовнішнє освітлення міста (1180 тис. грн); придбання та установка газового лічильника (20 тис. грн), утримання меморіалу «Вічний вогонь» (5 тис. грн).





На транспортування до моргу та поховання безрідних та одиноких громадян передбачено кошти у сумі 30 тис. грн. На відлов та біостерилізацію безпритульних тварин - 30 тис. грн.





На утримання та розвиток транспортної інфраструктури передбачено 1 326 тис.грн, з них: на поточний ремонт доріг - 1000 тис. грн, на утримання доріг при ожеледиці -190 тис. грн, на розмітку доріг – 76 тис.грн, дорожні знаки – 60 тис.грн.





На охорону об’єкта «Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку по вул. Бульварній,26б» - 300 тис.грн.

А також передбачено 1 млн 500 тис. грн субвенції обласному бюджету на співфінансування на капітальний ремонт доріг.





Фінансування проектів-переможців у міському конкурсі «Громадський бюджет» планується наступна.

В конкурсі отримали перемогу 17 проектів на загальну сум 1 млн 996 тис.166 грн. В бюджеті 2018 року враховані видатки на фінансування 16 проектів переможців на загальну суму 1846,2 тис. грн. Кошти ще на 1 проект (150 тис.грн) будуть розподілені у лютому 2018 р.





Видатки на харчування учні шкіл та дотація на харчування дітей дошкільних закладів передбачені в сумі 3 888,9 тис. грн, що на 30,6 відсотка більше ніж у 2017 році. Збільшення видатків відбудеться за рахунок збільшення вартості безкоштовного харчування з 6,50 грн до 7 грн. для учнів загальноосвітніх шкіл, та дотації на харчування з 3,40 грн до 5 грн для дітей дошкільних закладів.





Зазначені видатки забезпечать харчуванням 3641 дітей (у 2017 році - 3830 дітей), в тому числі:





у загальноосвітніх школах безкоштовне харчування отримують 2028 учнів, з них: 1813 учня І-ІV класів , 159 дітей пільгових категорій (діти- сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки яких приймали участь у АТО, які користуються 100% пільгою), 56 дітей дошкільного відділення НВК ЗОШ №5. В порівнянні з 2017 роком кількість дітей, які отримують безкоштовне харчування, збільшилось на 21 (було 2007 дітей);





у дитячому дошкільному закладі дотацію на харчування з місцевого бюджету отримують 1613 дітей, з них: 1262 дитини дошкільного віку, 95 учнів І-ІV класів, 68 дітей пільгової категорії (діти-сиріт, діти-інваліди, та діти, батьки яких приймали участь у АТО користуються 100% пільгою), 188 дітей з багатодітних сімей користуються 50% пільгою. В порівнянні з 2017 роком кількість дітей, які отримують дотацію на харчування зменшилась на 210 (було 1823 дітей).





На перевезення дітей передбачено 414,2 тис.грн, з них:

- 36 дітей-дошкільнят на 63 тис. грн ( Максимівка, Енгельс);

- 187 учнів шкіл на 351,2 тис.грн ( Тимошовка, Максимівка, Закам’янка, Енгельс, Новоселівка, Миколаївка, Острів, Мар’ївка).

На оздоровлення та відпочинок дітей плануються видатки в сумі 230 тис. грн, з них 100 тис.грн на придбання путівок дітям-сиротам, дітям з ДБСТ та 130 тис.грн на оздоровлення дітей у пришкільних таборах.





Крім того, передбачені кошти на виплату матеріальної допомоги діями-сиротам, яким виповниться 18 років (через відділ освіти) в сумі 21,7 тис.грн.





Законом України «Про Державний бюджет на 2018 рік» передбачена субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів. Але в проекті бюджету на 2018 рік зазначені кошти не передбачені у зв’язку з тим, що субвенція з державного бюджету ще не розподілена обласним бюджетом.





За рахунок коштів місцевого бюджету передбачено 200 тис.грн на відшкодування вартості лікарських засобів окремим категоріям громадян (11 осіб), які мають тяжкі захворювання та потребують постійного лікування.





Фінансування закладів охорони здоров’я у 2018 році здійснюватиметься наступним чином.





Загальний обсяг видатків складає 45 141 тис. грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції – 39 597,2 тис. грн, за рахунок коштів місцевого бюджету - 5 543,8 тис.грн.





В загальному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 35 847,2 тис. грн, на оплату комунальних послуг - 5 343,8 тис.грн, на придбання медикаментів, відшкодування вартості пільгових медикаментів - 2 136,4 тис. грн.





У зв’язку з початком медичної реформи в країні видатки на надання первинної медицини (КЗ «Марганецький центр первинної медико- санітарної допомоги) враховані у загальному обсязі медичної субвенції тільки до 1 липня 2018 року. З 1 липня 2018 року прогнозується, що заклад буде отримувати фінансування з державного бюджету.