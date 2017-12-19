За неполный год жителям Покрова выплатили благотворительной помощи на сумму более 600 тысяч гривен

Поддержка социально-уязвимых категорий горожан занимает важное место в работе местных органов власти. Напомним, что в последние годы по решению руководства Покрова местный бюджет взял на себя финансирование таких вопросов, как бесплатный проезд для льготных категорий горожан на автобусных маршрутах, а также профинансировал проезд льготников города в пригородных электричках. Также местный бюджет взял на себя оплату питания учеников младших классов и много других социальных статей затрат.





Но кроме всего прочего, жители города могут обратится в исполком и, пройдя специальную процедуру, получить прямую финансовую помощь. Так, только за 11 месяцев этого года покровчанам было предоставлено благотворительную помощь на сумму 638 тысяч гривен.





Также стоит отметить, что в прошлом году по инициативе мэра города Александра Шаповала были вдвое увеличены выплаты персональных стипендий от городского головы. При этом был значительно расширен круг номинантов, их количество, определены критерии.





На стипендию мэра могут претендовать победители соревнований и олимпиад всех уровней, дети, имеющие высокие учебные, творческие, спортивные, научно-исследовательские, интеллектуальные и общественно-полезные достижения, внедряют значимые для будущего и настоящего инициативы.