Невозможное-возможно. Покров рассматривает возможность постройки резервного водовода

Обеспечить водоснабжение города с населением более 40 тысяч человек достаточно непростая задача. Небольшой горняцкий Покров имеет весьма сложную схему водоснабжения.

Оно осуществляется из Каховского водохранилища насосной станцией первого подъема, включающей в себя пять насосных агрегатов общей производительностью 50 тыс.м3 воды в сутки. Данная насосная станция ведет забор воды из водохранилища и подает неочищенную воду по водопровода диаметром 1200 мм на расстояние 17 километров и высоту + 76м на очистные сооружения цеха водоснабжения.





Это, к слову, позволяет понять, почему себестоимость куба воды в Покрове может отличаться от других городов. Ведь одно дело, когда плечо водозабора совсем маленькое (как в том же Никополе), а совсем другое, когда воду приходится перекачивать до города 17 километров, используя мощные насосы и большое количество электроэнергии.





Проблему в системе водоснабжения у Покрова хватает и этого никто не скрывает. Например, из накопительных резервуаров вода поддается в распределительные сети города с помощью насосных агрегатов насосной станции второго подъема. При этом шесть насосных агрегатов введены в эксплуатацию в 1959 году, а их износ составляет 70%.





Но, кроме того, большой проблемой является и то, что в городе отсутствует резервный водовод. Действующий стальной водовод ? 1200 мм. длиной 17,7 км. построен и введен в эксплуатацию в 1996 году. Гарантированный срок эксплуатации стальных труб - 20 лет. В случае выхода из строя действующего водовода, без резервного водовода, город останется без источника водоснабжения. Увы, такие случаи уже были. Например в декабре 2011-го года авария, которая произошла на основном водоводе, фактически оставила город без воды в преддверии новогодних праздников.





Резервный водовод в былые времена в городе присутствовал, но многие его участки еще в середине 2000-х годов незаметно «испарились» (спасибо «бдительным» и «честным» попередникам). Проблема заключается в том, что постройка такого сооружения вещь крайне затратная и осуществить ее только за средств городского бюджета попросту невозможно. Но шанс, что город все получит эту, выражаясь языком автомобилистов «запаску», все же есть. На последней сессии городского совета депутаты утвердили Проект мероприятий по реформированию, развития жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства города на 2018-2023 года.





Среди утвержденных пунктов указано и строительство резервного водопровода ГКП «Покровводоканал» от насосной станции подъема с.Набережное к насосной станции по ул. Заводская. Воплотить в жизнь эту стратегическую задачу планируется при поддержке Департамента Жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации. Общая стоимость проекта составляет свыше 129 миллионов гривен при этом основную часть средств (116 миллионов) надеются получить из государственного и областного бюджетов.





Никто не говорит, что осуществить задуманное будет просто. Но за последние годы Покров на деле доказал, что при грамотном подходе населенный пункт может получить миллионные средства на свое развитие и модернизацию инфраструктуры. Так, в текущем году здесь был реализован проект по реконструкции канализационной насосной станции и блока фильтров, а также отстойников насосно-фильтровальной станции. Впервые за десятилетия, благодаря средствам из областного бюджета, город получил возможность провести столь масштабные работы на сумму более 33 миллиона гривен. В современных условиях возможность обеспечить город резервным водоводом в течении ближайших годов уже не кажется чем-то несбыточным.





Напомним, что Покров также собирается получить льготный кредит в размере более 12 миллионов гривен у финансовой корпорации NEFCO ( Nordic Environment Finance Corporation на реализацию проекта по модернизация системы уличного освещения. Это позволит городу провести мероприятия, которые значительно сократят затраты бюджета на эту статью расходов. Так, только за 2017-й год было выполнено работ по содержанию систем уличного освещения на сумму более 800 тысяч гривен.