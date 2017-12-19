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город Марганец / Криминал

За вчинення злочину отримав позбавлення волі

Марганецьким відділом Нікопольської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 28-річного молодика за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з проникненням у інше приміщення).


Під час судового розгляду встановлено, що в травні 2017 року зловмисник знаходився в магазині «Центральний» в м. Марганець, де побачив закритий відділ з продажу непродовольчих товарів, який розташований у вказаному магазині. Попередньо відігнувши металеву решітку, проник до закритого торгівельного відділу, звідки викрав товар приватного підприємця, чим спричини матеріального збитку на суму більше 2 тис. грн.


Далі, пройшовши до наступного відділу аналогічними діями спричинив матеріальної шкоди іншій потерпілій на суму більше 800 грн. Викрадене майно склав в пакети, тримаючи їх при собі, під час спроби залишити місце вчинення злочину, був помічений продавцем. Не реагуючи на викриття, молодик зник з місця вчинення злочину.


Суд, врахувавши позицію державного обвинувача, призначив молодому чоловікові покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.


Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури В. Жур

  • Категория: город Марганец / Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 09:46Просмотров: 232 Комментариев: 0
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