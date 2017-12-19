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город Покров / Криминал

Руководству МВД Украины: Давайте не будем останавливаться, и полностью развалим Полицию, как бы в виде эксперимента (видео)

 

Видео прислано с города Покров. На нем свидетель квартирной кражи, простой гражданин Украины, идет за воришкой по пятам и пытается вызвать полицию. Но как мы слышим: " Всі оператори здійснюють прийом дзвінків, залишайтеся будьласка на лінії".


И все благодаря "мудрому" решению руководства МВД Украины ввести в Днепропетровской обл. пилотный проект где все звонки в полицию идут через вышестоящее управление и обратно. То есть в конкретном случае примерно так: Покров - Никополь - Днепр - и обратно в дежурную часть Покрова, можно сказать через дорогу от места преступления. Видимо "гениальная" схема придумана что б ни кто не смог ни чего утаить. А что собственно утаивать? Человеку надоело звонить в никуда, да и само собой идти по следам воришки может быть не безопасно. А вызвать полицию - просто не реально. В итоге данная квартирная кража в реестре нераскрытых.


Но, по имеющимся данным этот проект с 20 го декабря перестает быть пилотным (т.е. пробным, экспериментальным) и переходит во вполне системное русло. Не знаю какой "мудрец" из руководства Полиции додумался до такой цепочки, но хочу спросить: А почему не через Киев?


Давайте не будем останавливаться, ...


  • Категория: город Покров / Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: 17-12-2017, 12:32Просмотров: 936 Комментариев: 0
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