Руководству МВД Украины: Давайте не будем останавливаться, и полностью развалим Полицию, как бы в виде эксперимента (видео)
Видео прислано с города Покров. На нем свидетель квартирной кражи, простой гражданин Украины, идет за воришкой по пятам и пытается вызвать полицию. Но как мы слышим: " Всі оператори здійснюють прийом дзвінків, залишайтеся будьласка на лінії".
И все благодаря "мудрому" решению руководства МВД Украины ввести в Днепропетровской обл. пилотный проект где все звонки в полицию идут через вышестоящее управление и обратно. То есть в конкретном случае примерно так: Покров - Никополь - Днепр - и обратно в дежурную часть Покрова, можно сказать через дорогу от места преступления. Видимо "гениальная" схема придумана что б ни кто не смог ни чего утаить. А что собственно утаивать? Человеку надоело звонить в никуда, да и само собой идти по следам воришки может быть не безопасно. А вызвать полицию - просто не реально. В итоге данная квартирная кража в реестре нераскрытых.
Но, по имеющимся данным этот проект с 20 го декабря перестает быть пилотным (т.е. пробным, экспериментальным) и переходит во вполне системное русло. Не знаю какой "мудрец" из руководства Полиции додумался до такой цепочки, но хочу спросить: А почему не через Киев?
Давайте не будем останавливаться, ...
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