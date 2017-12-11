Зухвале заволодіння автомобілем закінчилося багаторічним ув’язненням
Орджонікідзевським відділом Нікопольської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 31 – річного чоловіка за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 289 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого).
Встановлено, що в лютому 2016 року зловмисник, перебуваючи біля одного з кафе в м. Покров, підійшов до автомобіля, за кермом якого знаходився потерпілий, та поросив останнього відвести його до магазину, на що отримав згоду. Під час руху в якості пасажира застосував до водія погрози фізичного насильства, які були сприйняті останнім як небезпечні для його життя та здоров’я, далі почав вимагати від водія рухатися по вказаному ним маршруту. Потерпілий з метою уникнення нанесення його тілесних ушкоджень, вистрибнув під час руху зі свого автомобіля. Після чого, зловмисник переліз на водійське сидіння та продовжив рух транспортним засобом, та не впоравшись з керуванням, з’їхав з дороги й потрапив в ДТП.
Крім того, в травні 2016 року зловмисник знаходився в одному з кафе в м. Покров, де в ході з раніше знайомою жінкою виникла сварка, яка переросла в бійку. Так, чоловік схватив потерпілу своєю рукою за шию та утримуючи завдав 3 удари останній в обличчя, чим спричинив жінці легкі тілесні ушкодження.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав, намагався затягувати розгляд справи та уникнути кримінальної відповідальності.
Прокурором Нікопольської місцевої прокуратури забезпечено підтримання державного обвинувачення в судових засіданнях та доведено вину обвинуваченого в повному обсязі .
Суд, враховуючи позицію державного обвинувача, призначив зловмиснику покарання у вигляді 9 років позбавлення волі без конфіскації майна.
Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури В.Жур
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