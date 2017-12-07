Побутова сварка залишила чотирьох дітей без материнського піклування

У листопаді 2016 року 28-річний місцевий мешканець м. Покров під час побутової сварки зі своєю дружиною наніс їй один удар кухонним ножем у спину, внаслідок якого завдав потерпілій тяжку травму хребта з ушкодженням спинного мозку. Постраждала – мати чотирьох малолітніх дітей, на очах яких і сталася вказана подія. Сам чоловік залишив місце вчинення злочину, а поліцію та «швидку» викликали сусіди, за допомогою до яких звернулися діти. Потерпілу після інциденту було доставлено в реанімаційне відділення лікарні, її життя вдалося врятувати.





Зловмисник в той же день був затриманий працівниками поліції. Протягом досудового розслідування та під час судових засідань злочинець свою вину не визнавав, говорив, що вказану подію взагалі не пам’ятає. З метою уникнути кримінальної відповідальності обвинувачений навіть намагався симулювати психічну хворобу. На останньому судовому засіданні злочинець на підставі зібраних стороною обвинувачення беззаперечних доказів, свою вину визнав та просив суд призначити йому покарання, не пов’язане із позбавленням волі та звільнити з під варти в залі суду.





Прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури забезпечено підтримання державного обвинувачення в судових засіданнях та доведено вину обвинуваченого в повному обсязі.





Cуд, призначаючи покарання врахував позицію прокурора, всі обставини по справі, наслідки від спричинених тілесних ушкоджень у виді паралізованих ніг, те, що на реабілітацію жінки витрачаються кожного дня тисячі грошових коштів, яких в родині немає, діти позбавленні материнського піклування й залишилися під наглядом бабусі, призначав зловмиснику покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.





Прокурор

Нікопольської місцевої прокуратури

Д. Дорош