Почему более ВОСЬМИ миллионов бюджетных гривен бесследно исчезли?

Никопольчане, Андрей Петрович Фисак является главным должностным лицом города. Априори он руководит своими подчиненными. Однако, поставлю этот тезис под сомнение.



Но сначала напомню сюжет сказки Г.Х.Андерсена «Новое платье короля»:





Итак, два мошенника по приказу короля якобы сшили ему платье, которое смогут увидеть ТОЛЬКО умные люди. Король и его придворные замечают, что сами не в состоянии увидеть обновку, однако боятся в этом признаться, чтобы не прослыть дураками. Таким образом, король расхаживает голышом, и все восхищаются его новым превосходным костюмом. Лишь маленький мальчик, наблюдавший за этим зрелищем, разоблачает короля, крикнув ему вслед фразу, ставшую впоследствии крылатой:

«А король-то голый!»





Народ поддерживает мальчика, а разоблачённый король пытается скрыть свой стыд, гордо ступая дальше, как будто ничего не произошло. Хитрые обманщики, уже успевшие получить от короля золото, ушли из города.





Применительно к сегодняшней никопольской ситуации - группа прохиндеев убедила нашего мэра, что Андрей Петрович УПРАВЛЯЕТ городом… К сожалению, это не так, в обоснование привожу яркое доказательство.





Итак, 14 ноября 2016 года городской голова издал Распоряжение № 283-р «Про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг».





Этим Распоряжением Фисак утвердил Положение, в котором предписано в ОБЯЗЯТЕЛЬНОМ порядке использовать систему электронных торгов при осуществлении публичных закупок на сумму БОЛЕЕ 3000 гривен.





Опыт использования системы «ПРОЗОРРО» показывает, что эта площадка электронных торгов позволяет сэкономить от 10 до 20 процентов бюджетных средств. Всё бы хорошо, но вот только в Управлении жилищно-коммунального хозяйства ЧИХАЛИ на Распоряжение городского головы.





Председатель тендерного комитета УЖКХ господин Зинченко за 10 месяцев 2017 года организовал проведение только 21 тендерной процедуры (по закупкам от 50000 гривен и выше) на общую сумму 17 153 682 гривны.

Однако за 10 месяцев между УЖКХ и субъектами предпринимательской деятельности было заключено крупных договором (от 50 тысяч грн. и более) аж 152 штуки на общую сумму 52 738 464 грн.





Таким образом, 35 миллионов 584 тысячи 782 гривны БЮДЖЕТНЫХ средств распределено начальником УЖКХ без использования тендерной процедуры.





Другими словами, 131 крупный договор господин Зинченко заключил по принципу «за красивые глазки», БЕЗ какой-либо конкуренции. Или был какой-то ДРУГОЙ принцип выбора подрядчика?





В прошлом году в УЖКХ было проведено всего лишь 12 тендерных процедур. Сэкономили в общей сложности 12,1 процентов от первоначальной стоимости бюджетных ассигнований. Если бы в 2017 году этот скромный показатель применить ко ВСЕМ 152 договорам, то 12,1 % от 52,7 МИЛЛИОНОВ гривен составит более 6 миллионов гривен.





А вообще среднеукраинский показатель экономии БЮДЖЕТНЫХ средств в системе «ПРОЗОРРО» составляет 16 процентов. А чем Никополь хуже? Реально можно было сэкономить 8,4 МИЛЛИОНОВ гривен при грамотном и честном подходе к организации электронных торгов.





Но, Распоряжение городского головы цинично проигнорировано.





На прошедшем 30 ноября отчете А.П.Фисака перед Громадой (а фактически это был отчет головы перед своими подчиненными), я задал конкретный вопрос: почему в УЖКХ систематически нарушается тендерное законодательство? Андрей Петрович вроде бы и признал, что проблема существует, но одновременно начал НЕУКЛЮЖЕ выгораживать господина Зинченко. Дальнейшая полемика с нашим городским головой была уже бессмысленной.





Итак, король ГОЛЫЙ.

Если же я ошибаюсь, тогда остается только один вариант – КОРОЛЬ в СХЕМЕ.





Никопольчане, может быть существует ТРЕТИЙ вариант?

продолжение следует…

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"