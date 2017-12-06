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город Марганец

Знижено тарифи на водопостачання та водовідведення для населення м.Марганець

 З 1 грудня поточного року знижено тарифи на водопостачання та водовідведення для населення м.Марганець та м.Жовті Води відповідно до рішення 293-11/VII від 01.12.2017 "Про деякі питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”, яке було прийнято на 11 сесії облради.


Системна робота з управління підприємствами водопровідного господарства дає свої плоди не тільки з точки зору перспективи покращення їх економічного та технічного стану, а і з точки зору захисту інтересів споживачів.


"На жаль, через постійне зростання цін на ресурси, необхідні для виробництва води та водовідведення, зниження не надто велике. Але головне - вдається стримувати зростання тарифу. Та й зекономлені кошти споживачам точно не завадять" - зазначив заступник голови обласної ради Валерій Безус.


Відповідно до прийнятого рішення з 01.12.17р. тарифи на послуги зменшились:
• для Марганецького водоканалу: водопостачання (з використанням внутрішньобудинкових систем) - на 0,24 грн без ПДВ (або - 2,2%)водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) - на 0,35 грн без ПДВ (або - 2,2%)Сумарно - 0,59 грн без ПДВ. 
• для Жовтоводського водоканалу:водопостачання - на 0,31 грн без ПДВ (або - 2,6%)водовідведення - на 0,34 грн без ПДВ (або - 2,6%)Сумарно - 0,66 грн без ПДВ. 

  • Категория: город Марганец
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 17:55Просмотров: 347 Комментариев: 0
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