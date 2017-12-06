З 1 грудня поточного року знижено тарифи на водопостачання та водовідведення для населення м.Марганець та м.Жовті Води відповідно до рішення 293-11/VII від 01.12.2017 "Про деякі питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”, яке було прийнято на 11 сесії облради.





Системна робота з управління підприємствами водопровідного господарства дає свої плоди не тільки з точки зору перспективи покращення їх економічного та технічного стану, а і з точки зору захисту інтересів споживачів.





"На жаль, через постійне зростання цін на ресурси, необхідні для виробництва води та водовідведення, зниження не надто велике. Але головне - вдається стримувати зростання тарифу. Та й зекономлені кошти споживачам точно не завадять" - зазначив заступник голови обласної ради Валерій Безус.





Відповідно до прийнятого рішення з 01.12.17р. тарифи на послуги зменшились:

• для Марганецького водоканалу: водопостачання (з використанням внутрішньобудинкових систем) - на 0,24 грн без ПДВ (або - 2,2%)водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) - на 0,35 грн без ПДВ (або - 2,2%)Сумарно - 0,59 грн без ПДВ.

• для Жовтоводського водоканалу:водопостачання - на 0,31 грн без ПДВ (або - 2,6%)водовідведення - на 0,34 грн без ПДВ (або - 2,6%)Сумарно - 0,66 грн без ПДВ.