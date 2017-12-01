Веревочка ещё вьётся, но кончик уже виден… Суд затребовал РАСПОРЯЖЕНИЕ о наказании директора КП «МЖТИ»

Никопольчане, 05.12.17г., состоялось плановое заседание Хозяйственного суда Днепропетровской области. Было продолжено рассмотрение иска прокуратуры к городскому совету и КП «МЖТИ» по поводу незаконной продажи никопольских тепловых сетей.

Тезисно об ходе сегодняшнего заседания суда:

- на заседание снова не явились представители ООО «АЙ-ТЕМС 08» (покупатель 120 км никопольских теплосетей), ОО «С-ТИМАТИКА» (оценщик данного имущества громады) и «Украинской товарной биржи».

- на заседание прибыли ОТВЕТЧИКИ - представители Никопольского городского совета и КП «МЖТИ». Они вновь пытались сорвать заседание и заявили ОДИНАКОВЫЕ ходатайства – отложить заседание по причине того, что они якобы не успели ознакомиться с материалами дела.





Суд ОТКЛОНИЛ эти ходатайства.





- на заседании присутствовали 20 представителей Никопольской Громады.

- Истец (представитель областной прокураты) зачитала свои исковые требования. Всё было очень убедительно. Представитель городского совета попытался было задавать вопросы, но был уличен в некомпетентности. Представитель КП «МЖТИ» вообще МОЛЧА просидел все заседание.

- Представитель областной прокуратуры заявила ходатайство об истребовании и приобщении к материалам дела ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ по итогам проверки обстоятельств ОРГАНИЗАЦИИ аукциона по продаже Никопольских теплосетей. Истребовано также РАСПОРЯЖЕНИЕ городского головы о наказании директора КП «МЖТИ» по итогам вышеуказанной проверки.





Интересно, какое РАСПОРЯЖЕНИЕ издаст теперь Андрей Фисак? Очевидно, что директор КП «МЖТИ» ГРУБО нарушил трудовой контракт и вопреки интересам громады организовал проведение незаконного аукциона. За это положено по КЗоТ увольнение.





Судья сильно удивится, если Евгению Романию наш «строгий» мэр просто погрозит пальчиком.

Следующее заседание назначено на 19 декабря. Возможно, именно в этот день будет вынесено РЕШЕНИЕ.

Веревочка ещё вьётся, но кончик уже виден…

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"

Виталий Журавлёв