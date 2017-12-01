Один из четырех новых катеров ВМС Украины получил название "Никополь" (ФОТО)

В Одессе состоялось присвоение имен новым маленьким бронированным артиллерийским катерам.

Сегодня, 5 декабря, накануне Дня Вооруженных Сил Украины, состоялась церемония присвоения названий четырем новопостроенным для ВМС ВСУ катерам. Об этом сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-центр командования Военно-Морских сил ВСУ.

Согласно приказу командующего украинских ВМС, учитывая ходатайство территориальных общин, катера проекта 58155 получили именные названия - "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь".





В мероприятии приняли участие представители Командования ВМС ВС Украины, органов государственной и местной власти, городские главы населенных пунктов, названия которых получили катера, правление ПАО "Завод "Кузница на Рыбацкой", ветераны, волонтеры, общественность.





По словам командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко, государственные испытания катеров вышли на завершающий этап и уже в ближайшее время пополнят боевой состав отечественного флота.





Вице-адмирал Игорь Воронченко рассказал о достижениях и перспективах флота, отметив, что главной ценностью Военно-Морских Сил были и остаются люди, которые сильны не только оружием, но и высоким моральным и патриотическим духом. Он поздравил всех присутствующих с Днем Вооруженных Сил Украины и Международным днем волонтера, выразил признательность за искреннюю поддержку и помощь. Минутой молчания почтили память защитников Украины, которые отдали свою жизнь за Родину.





Уже в ближайшее время в боевом составе ВМС ВС Украины будет насчитываться шесть малых бронированных артиллерийских катеров. На трех построенных боевых единицах командирами являются лейтенанты – выпускники Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия".





В настоящее время в Черном море проводится тактическое учение малых бронированных артиллерийских катеров в составе шести единиц, за которым, находясь на борту фрегата "Гетман Сагайдачный", наблюдает командующий ВМС ВС Украины. Мероприятия ко Дню Вооруженных Сил Украины проходят и в других гарнизонах.

Источник: Depo.Одесса