Внимание - Никополь - Покров! Помогите найти угнанное авто

Сегодня, 4.12.17 ночью (с 1:30 до 4:30) был угнан ВАЗ 2106, цвет оранжевый, номер 656-48АН. Машина стояла во дворе Соборная,1 Г.Правды 13 (г. Покров). Стандартный жигуль.

Приметы - тонированные задние боковые стекла, сова на фаркопе, передние железные диски серебристого цвета, задние белые широкие.

Машина была без аккумулятора, скорее всего отогнали на буксире или толкали.





По имеющимся данным авто может быть в Никополе





Кто что видел , просим сообщить по номеру 0630707268.

Мошенников просим не беспокоить.