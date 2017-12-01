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город Покров / Криминал

Внимание - Никополь - Покров! Помогите найти угнанное авто

Сегодня, 4.12.17 ночью (с 1:30 до 4:30) был угнан ВАЗ 2106, цвет оранжевый, номер 656-48АН. Машина стояла во дворе Соборная,1 Г.Правды 13 (г. Покров). Стандартный жигуль.

 

Приметы - тонированные задние боковые стекла, сова на фаркопе, передние железные диски серебристого цвета, задние белые широкие.
Машина была без аккумулятора, скорее всего отогнали на буксире или толкали.


По имеющимся данным авто может быть в Никополе


Кто что видел , просим сообщить по номеру 0630707268.
Мошенников просим не беспокоить.

  • Категория: город Покров / Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 14:33Просмотров: 1 442 Комментариев: 0
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