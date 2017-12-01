Наконец-то опубликовано решение суда о ЗАПРЕТЕ распоряжаться никопольскими теплосетями

Никопольчане, спустя 10 дней в реестре все-таки появился текст РЕШЕНИЯ по поводу запрета на распоряжение имуществом громады - теплосетями, проданными фирме "АЙ ТЕМС 08".



Завтра состоится очередное заседание Хозяйственного суда Днепропетровской области.

О результатах проинформируем ГРОМАДУ.





Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"





ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА (витяг)

23.11.2017 Справа № 904/9316/17

За позовом Першого заступника керівника Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави, м. Нікополь Дніпропетровської області

до відповідача-1: Нікопольської міської ради Дніпропетровської області, м. Нікополь Дніпропетровської області

відповідача-2: Комунального підприємства "Житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради, м. Нікополь Дніпропетровської області

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Темс 08", м. Нікополь Дніпропетровської області

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю "С-Тиматика", м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 - Українська товарна біржа "Товарна Біржа Українська", м. Запоріжжя

про визнання незаконним та скасування рішень Нікопольської міської ради від 14.07.2017р. №№ 4-24/VII, 5-24/VII, визнання недійсними результатів аукціону оформленого протоколом від 29.08.2017р., визнання недійсним договору від 29.08.2017р. №165 купівлі-продажу об'єкта придбаного на аукціоні та витребування майна набутого за договором від 29.08.2017р. №165 купівлі-продажу об'єкта придбаного на аукціоні

Суддя Загинайко Т.В.





СУТЬ СПОРУ:

Перший заступник керівника Нікопольської місцевої прокуратури просить визнати незаконним та скасувати: рішення Нікопольської міської ради від 14 07.2017р. №4-24/VІІ «Про затвердження звіту №277/1 про оцінку мереж теплопостачання, що перебувають на балансі Комунального підприємства «Міська житлово-технічна інспекція» Нікопольської міської ради та знаходяться в м. Нікополь» та рішення Нікопольської міської ради від 14.07.2017р. №5-24/VІІ «Про надання дозволу Комунальному підприємству «Міська житлово-технічна інспекція» Нікопольської міської ради на продаж основних засобів»; визнати недійсними результати аукціону з продажу мереж теплопостачання, що знаходяться у м. Нікополь, оформлені протоколом про проведення аукціону від 29.08.2017р.; визнати недійсним договір від 29.08.2017р. №165 купівлі-продажу мереж теплопостачання, що знаходяться у м. Нікополь, укладеного між відповідачами-2,-3; витребувати у відповідача-3 майно, набуте за договором купівлі-продажу об'єкта та придбаного на аукціоні від 29.08.2017р. №165 на користь територіальної громади м. Нікополь.

Перший заступник керівника Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з заявою (вх.№58988/17 від 31.10.2017р.) про забезпечення позову, в якій просить вжити заходи для забезпечення позову, а саме заборонити відповідачу-3 - Товариству з обмеженою відповідальністю «Ай Темс 08» (ідентифікаційний код 35957125) вчиняти певні дії, а саме користуватись та відчужувати у будь-який спосіб майно набуте за договором від 29.08.2017р. №165 купівлі-продажу мереж теплопостачання, що знаходяться у м. Нікополь, укладеного між Комунальним підприємством «Міська житлово-технічна інспекція» Нікопольської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ай Темс 08».

Вказана заява обгрунтована тим, що: - є необхідність забезпечення даного позову шляхом заборони відповідачу-3 вчиняти певні дії; - майно, придбане відповідачем-3, має певні особливості; - користування відповідачем-3 майном, у тому числі вилучення труб (викопування) з мереж теплопостачання тягне за собою зменшення їх вартості, неможливості подальшого встановлення належності труб до саме цих мереж теплопостачання, їх ідентифікацію, та може призвести до протиправного відчуження комунального майна територіальної громади м. Нікополь, що суперечить інтересам держави і суспільства; - забезпечення позову не матиме жодних наслідків, які потягнуть повне припинення господарської діяльності відповідача-3 та не призводитиме до погіршення стану належного відповідачам майна чи зниження його вартості.

Керуючись статтями 66, 67, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -





УХВАЛИВ:

Вжити заходів до забезпечення позову шляхом заборони - Товариству з обмеженою відповідальністю «Ай Темс 08» (53300, м. Нікополь Дніпропетровської області, вул. Героїв Чорнобиля, 104; ідентифікаційний код 35957125) користуватись та відчужувати у будь-який спосіб майно, набуте за укладеним між Комунальним підприємством «Міська житлово-технічна інспекція» Нікопольської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ай Темс 08» договором від 29.08.2017р. №165 купівлі-продажу мереж теплопостачання, що знаходяться у м. Нікополь.

Ця ухвала набирає законної сили з дати прийняття - 23.11.2017р.

Суддя ОСОБА_3