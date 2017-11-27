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Татьяна Резникова: Стыд и позор нашим властям и управляющим городом
Вот такой прекрасный вид оставили после себя копатели труб по улице Переспективной183 возле горводоканала. Я вообще когда иду на стоянку у меня ощущение что я нахожусь где-то в заброшенном месте , такое впечатление что здесь просто не ступала нога человека!!! Стыд и позор нашим властям и управляющим городом. Такой беспорядок возможен только при полной бездеятельности . И куда только мы налоги платим? Так жаль нас Никопольчан.
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