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В газету от читателей

Татьяна Резникова: Стыд и позор нашим властям и управляющим городом

 

 

Вот такой прекрасный вид оставили после себя копатели труб по улице Переспективной183 возле горводоканала. Я вообще когда иду на стоянку у меня ощущение что я нахожусь где-то в заброшенном месте , такое впечатление что здесь просто не ступала нога человека!!! Стыд и позор нашим властям и управляющим городом. Такой беспорядок возможен только при полной бездеятельности . И куда только мы налоги платим? Так жаль нас Никопольчан. 


 


Татьяна Резникова

  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 13:42Просмотров: 418 Комментариев: 0
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