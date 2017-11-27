Совпадение или симуляция? Депутату Станиславу Новицкому «стало плохо» во время очередного вручения повестки в военкомат

— Пациент, вы деньги принесли? Простите, а зачем вам столько галоперидола?

— Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.

— Но зачем?!

— Не плющит меня в солдаты идти.

Из фильма ДМБ



Политическая жизнь соседнего Покрова всегда казалась относительно вялой и скучной, по сравнению даже с Никополем. Но времена меняются и в местной политике появляются «яркие» персонажи, причем, иногда настолько «яркие», что иногда начинаешь сомневаться в их психическом здоровье.

Пальму первенства в этом списке держит уже знакомый многим депутат местного городского совета Станислав Новицкий. Да, тот самый, который в местном суде якобы доказал, что местного городского совета как юридического лица «не существует», чем рассмешил всех здравомыслящих людей. Наверное, самому депутату, как юристу по образованию, решения судов и разные юридические заморочки, полностью заменяют здравый смысл и элементарную логику.





Но прославился депутат не только как «разоблачитель не существующих горсоветов», но и еще, как злостный уклонист от срочной армейской службы. Причем на этом поприще он также «прославился» далеко не с самой адекватной стороны. Напомним, что юному политику 26 лет и по закону на него распространяются нормы Закона «Про загальнодержавну військову службу». Конечно, мало кто захочет добровольно променять красивую жизнь депутата-бизнесмена на армейскую казарму, пускай и на короткое время. Но здесь, как говорится в популярном фильме «Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя». История о том, как депутат Новицкий «косил от армии» за последний год превратилась в настоящий цирк с элементами трагикомедии.





Акт первый

Первый раз повестку депутату пытались вручить еще в 2016-м году. Успеха в этом деле сотрудникам военкомата достичь не удалось – новоиспеченный депутат решительно отказывался принимать официальный документ. При этом он является обладателем приписного свидетельства, а это само по себе официальный документ, который предусматривает, что потенциальный призывник обязан явиться в военкомат в соответствии с законным порядком.





В итоге первый раз вручить повестку Станиславу Новицкому удалось только в феврале 2017-го года, причем сделать это удалось только на официальной сессии городского совета. Депутат, как можно увидеть на видео (http://nikopol.dp.ua/6948-rodina-zovet-i-k-stroevoy-goden-deputatu-mazhoru-stanislavu-novickomu-vruchayut-povestku-foto-video.html), выглядел растеряно, звонил по телефону папе, но в итоге расписался в получении официальной бумаги. Вот только в указанный в документе срок на прохождение медицинской комиссии он так и не явился. Вместо этого он начал «бомбардировать» военкомат и другие официальные инстанции письмами, в которых рьяно доказывал, что он «не обязан являться на прохождение медкомиссии». Мотивируя это тем, что он является действующим депутатом местного совета и ему «положена отсрочка».





При этом Станислав Новицкий решительно отказывался общаться с сотрудниками военкомата и, по странному совпадению, перестал появляться на сессиях городского совета. Естественно, что это было «случайным совпадением». В результате сотрудники военкомата были вынуждены на одном из заседаний сессии, обратится к депутатам, в том числе и лидеру фракции «Оппозиционный Блок» в которой и состоит наш депутат, с просьбой отыскать народного избранника, скрывающегося от общения с людьми в военной форме. Но депутат продолжал играть в игру в стиле «Ищут пожарники, ищет милиция, ищут, не могут найти».





Затем очевидно подумав, пришел в военкомат вместе с подконтрольным ему журналистом из его же СМИ, но только для того, чтобы записывая все на камеру, в очередной раз заявить о своем нежелании проходить призывную медкомиссию и обвинить сотрудников военкомата в «незаконном сборе персональных данных». На этом депутат-юрист не угомонился, и буквально завалил военкомат и главного военкома города Сергея Демьянчука запросами в различные инстанции и даже трижды (!) подавал на него в суд, в том числе за упомянутый якобы «незаконный сбор персональных данных».





И в очередной раз развернул бурную информационную компанию против военкомата и против военного комиссара города Сергея Демьянчука. Кроме уже упомянутых попыток судится, он подключил к травле подконтрольное ему СМИ «Нове Мисто». 29 августа на сайте появился «шедевр» покровской журналистики с красноречивым названием «Скандал. А был ли мальчик? Небольшая история о покровском комиссаре и его комиссариате». Здесь издание впервые блеснуло своей невероятной логикой. Если кратко, то суть публикации заключалась в том, что «Покровский комиссариат, на самом деле с юридической точки зрения просто не существует. Согласно данных Единого государственного реестра юридических лиц, такой государственной организации или учреждения как Покровский военный комиссариат, в реестре не значится».





Это вам не сколиоз или язву имитировать, здесь все по — серьезному. Не хочу идти в армию – надо сразу военкомат ликвидировать. Нет в реестре – значит, нет вообще. Не существует ни военкомат, ни горсовет. Или вообще – все чего нет в реестре – не существует.





ИНОПЛАНЕТЯНЕ – в общем. «Логика безупречная» . Особенно когда читаешь такие строки: «Чем больше задумываешься об этой ситуации, тем страшнее становится. Призрачная организация рассылает повестки и отправляет молодых людей, в том числе и в зону АТО. Юридически организация не существует, а значит, не несет никакой ответственности за свои действия. Возникает вопрос - Если нет контроля, то никто не может точно знать, на какую сторону фронта несуществующая организация отправляет бойцов? Или на обе? Интересно, что по этому поводу думают в Министерстве обороны Украины. Как минимум это халатность. Объяви Президент военное положение, и за такую халатность можно было и под трибунал попасть с последующим расстрелом».





Сложно сказать, какими веществами злоупотребляет автор статьи. Но вот прочитаешь все это и сразу начинаешь верить, что «комиссар несуществующего военкомата, как таинственный злодей солдат из Покрова берет и прямиком в ДНР-ЛНР направляет к сепаратистам служить». По-другому же никак быть не может. На фоне «поставок бойцов сепаратистам» обвинение комиссара Покрова в том, что в 2016-м году ему якобы передали в частную собственность служебную квартиру за якобы услуги по выдачи «белых билетов» выглядит вообще детским лепетом. Наверное, по логике автора , 1-комнатная квартира площадью в 28!!!! квадратных метров без ремонта, которую получил человек, имеющий статус участника боевых действий это приравнивается к «хоромам миллионера» с бассейном, теннисным кортом и джакузи.





Удивительно, что комиссара Сергея Демьянчука только «трибуналом и расстрелом» пытались напугать, а не повешеньем или четвертованием.





В общем, эпопея с вручением повестки депутату Новицкому не закончилась. А ее апофеоз произошел буквально на этой неделе.





Акт второй

20 ноября комиссар Сергей Демьянчук в этот раз лично попытался вручить повестку скандальному депутату Станиславу Новицкому. Место драмы стало помещение не менее скандального Орджоникидзевского суда, куда депутат прибыл, очевидно, по какому-то своему очередному делу (возможно, решил еще какой - то городской совет объявить несуществующим). О том, как развивались события, нам рассказали и показали на видео участники данной встречи. Сергей Демьянчук спокойно и вежливо представился, предъявив депутату свое служебное удостоверение, и разъяснил цель своего прихода.





Сразу подчеркнем – никто депутата Новицкого не хватал за руки, не угрожал «отправить его на войну», не надевал насильно военную форму. Его просто вежливо попросили расписаться в получении повестки. В ответ депутат в достаточно грубой форме обвинил военного комиссара города в том, что он не является официальным лицом, кричал фразы типа «убери эту бумажку, удостоверение поддельное, ты никто и т.д.». В ответ ему опять вежливо объяснили цель встречи и попросили расписаться в получении повестки. И тут началось то, что иначе как настоящим «театром абсурда» не назовешь. Сначала депутат Новицкий начал по телефону звонить в полицию, с заявлением о том, что «суд чуть ли не захватили неизвестные титушки» и требовал прислать наряд.





И продолжил действо в классическом жанре украинской политики. Депутат Новицкий схватился за сердце, закричал что «ему плохо» и стал вызывать скорую. Как и у всех депутатов при слове «повестка» у него сразу «резко» ухудшилось здоровье. Машина скорой помощи приехала довольно оперативно, и врачи уединились с «пациентом» в одной из комнат. Сотрудники военкомата туда не входили и не мешали медикам наверняка «спасать жизнь молодого покровского политика». Спектакль продолжался…





Через некоторое время в здание суда ворвался отец депутата, местный предприниматель Владимир Новицкий и продолжил театральное действо. Для начала он набросился на медиков с обвинениями в том, что «они отравили сына, дав ему какую- то таблетку» и потребовал срочно его госпитализировать. Вскоре из упомянутой комнаты появился и сам «главный актер» - Станислав Новицкий, которого под руки поддерживали двое медиков и заботливо повели его к машине скорой помощи.





Сотрудники военкомата с интересом наблюдали за этим спектаклем. Уже в больнице на приеме у дежурного терапевта с депутатом снова попытались поговорить, но присутствующий там отец вместе с журналистом «Нового миста» буквально оттолкнули сотрудника военкомата и вели себя весьма грубо. Хотя сам депутат Станислав Новицкий на умирающего уже явно не походил.





Чтобы не травмировать нежную психику народного избранника, на следующий день повестку ему вручил уже не комиссар Демьянчук, а секретарь городского совета Анатолий Пастух, который является председателем Призывной комиссии. Как раз секретарь городского совета и отвечает за взаимодействие с депутатским корпусом, так что поговорить с депутатом Новицким ему было логичнее и проще.





Но представители военкомата при этой встрече также присутствовали и даже заботливо принесли депутату Новицкому фрукты для поправки столь слабого здоровья. Повестку депутату вручили, хотя он написал на ней, что «на данный момент у него высокое давление и его состояние здоровья не позволяет ему явиться в военкомат». Правда, как признались медсестры, буквально за полчаса до этого при обходе у Станислава Новицкого было вполне нормальное давление. Но у депутатов видно свои понятия о здоровье и «правильные» манометры.





Вместо заключения

Мы не зря упомянули в начале, момент из популярной комедии. Потому что складывается устойчивое впечатление, что кто- то из вышеупомянутых в статье героев «переборщил с галоперидолом».





«Депутаты поселковых и городских советов действительно имеют право на отсрочку от воинской службы. Но решение об этом принимает областной военкомат. То есть, сначала призывник должен явится для прохождения обязательного медосмотра и только потом будут рассматриваться аргументы в отношении того годен ли он к службе, а также имеет ли он право на отсрочку от ее прохождения. Но в любом случае, сначала призывник должен по повестке явиться в военкомат, и пройти первичную стандартную процедуру медосмотра. Ничего необычного или незаконного мы в этом случае не требуем», – прокомментировал ситуацию нашему изданию военный комиссар Сергей Демьянчук.





Стоит отметить, что в своих многочисленных письмах в военкомат Станислав Новицкий ни разу не упомянул и не подтвердил документально, что у него есть какие то медицинские противопоказания для прохождения воинской службы. Единственным его аргументом пока что является наличие депутатского мандата.





Поэтому стойкое нежелание депутата Новицкого прийти в военкомат и пройти обычную медкомиссию вызывает определенное недоумение. Как уже говорилось, речь идет о стандартной процедуре при призыве на срочную воинскую службу лиц, которые подпадают под призыв. И думать, что после медкомиссии в покровском военкомате тебя сразу же «обреют наголо и наденут военную форму» глупо. Что мешает депутату Новицкому пройти медкомиссию в военкомате, а затем аргументировать свое право на отсрочку, в том числе и через суд, если уж так нравится судиться, абсолютно непонятно. И все это было бы смешно, когда бы ни было, так грустно. Человек, который представляет городской совет Покрова, имеет определенные права и полномочия, устраивает глупый цирк и по большому счету выставляет себя клоуном, у которого то «горсовет ненастоящий», то «военкомат не существует и комиссар всех к сепаратистам отправляет», то «за сердце хватается, когда повестку вручают».





Так поневоле задумаешься о том, не хочет ли депутат любым способом «откосить от армии, даже симулируя психическое заболевание. Кстати, по медицинским показателям в перечень заболеваний, дающих право на отсрочку от прохождения воинской службы, входит: « Шизофрения • Расстройство личности, половой идентификации, сексуальные расстройства • Наркомания при выраженном синдроме зависимости • Глубокая и тяжелая умственная отсталость». Но с такими диагнозами не в горсовете заседать (тем более, если в сознании депутата его не существует), а на Игрени коробочки клеить.





А если депутатский мандат сохранить так хочется, то можно по примеру одного из призывников с Западной Украины жениться на 82-летней бабушке, отсрочка молодоженам полагается. Да мало ли, на что некоторые депутаты готовы пойти, если уж так «Не плющит в солдаты идти»…