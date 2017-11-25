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Другие СМИ пишут

Город на Днепропетровщине ворвался в десятку «самых прозрачных»

 

Министерство финансов Украины сообщило промежуточные итоги «Е-data Рейтинга» - соревнования прозрачности использования бюджетных средств.


Минфин отметил город Покров (бывш. Орджоникидзе) Днепропетровской области. За квартал он поднялся в рейтинге на 160 пунктов и вошел в первую десятку «Е-data Рейтинг». Такой взлет произошел главным образом благодаря регистрации новых распорядителей бюджета.Их количество выросло на 20%, и на 1 октября 86% государственных учреждений Покрова отчитываются перед громадой.


Руководители проекта отмечают, что в маленьких городах государственные служащие отчитываются лучше в больших. Днепропетровская область тому яркое подтверждение. Большинство районных центров – Павлоград, Синельниково, Каменское и другие имеют рейтинг от 0,6 до 0,85, а Днепр – 0,4-0,6. Хуже всего с «прозрачностью» использования бюджетов обстоит в Никополе – 0,2 – 0,4.


Цель «Е-data Рейтинга» - поощрить государственных служащих обнародывать на Едином веб-портале использования публичных средств информацию относительно расходов бюджетных организаций, которые они возглавляют. Другая важная цель - улучшить качество реестров и информации, которая публикуется на портале Е-data.


Интерактивную карту рейтинга можно увидеть здесь.


Источник: Днепр Вечерний

  • Категория: Другие СМИ пишут
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:48Просмотров: 968 Комментариев: 2
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      Виктор Артеменко (Сегодня, 11:02)
      Администраторы | Offline
      Наши - мы власть - технари - казнокрады - у которых животные на цурлах и т.п. начнут сейчас рассказывать что и это все не так, даже картинки красивые покажут - как "БУДЕТ". А мы видим как ЕСТЬ.

      И лично мне СТЫДНО, за себя, что я поддерживал становление этой самой "власти", несколько лет молчал, в надежде. И вот итог - оглянитесь вокруг к чему пришли: - Такой разрухи в городе Никополь еще НЕ БЫЛО.

      Я верю в Никополь, верю в никопольчан, верю что все у нас будет даже лучше чем в Покрове. Но только БЕЗ вас, неуважаемые БАРЫГИ называющие себя городской властью.

      Если у вас осталось еще что то человеческое - УЙДИТЕ, верните городу награбленное и уйдите. Пока по добру по здорову.

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 111

      Коментариев: 1 720

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      Наталья Яровая (Сегодня, 13:06)
      Посетители | Offline
      На какую прозрасность можно рассчитывать, если все мы живем в полном тумане, только ежики поднимают из-под наших ног нами же заработанное, цепляют на иголки и тащат по своим норкам. Все перед нашим носом, но замечать мы этого не хотим, стараемся ступать аккуратно и осторожно, чтобы не наступить на этих колких тварей из класса крыс. Мы ведем себя как слепые котята, ведь так проще. Мы привыкаем к тому, что о нашем здоровье заботиться американка Супрун, а другая американка Яресько заботилась о нашем материальном благополучии, поляк Балчун заботился о том, чтобы наши поезда ездили как надо и куда надо, грузин Саакашвили печется о нашей политактивности.... А где мы, в кого превращаемся, чьи стратегические задачи и опыты обеспечиваем?

      Регистрация: 2.10.2017

      Новостей: 0

      Коментариев: 25

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