Город на Днепропетровщине ворвался в десятку «самых прозрачных»

Министерство финансов Украины сообщило промежуточные итоги «Е-data Рейтинга» - соревнования прозрачности использования бюджетных средств.





Минфин отметил город Покров (бывш. Орджоникидзе) Днепропетровской области. За квартал он поднялся в рейтинге на 160 пунктов и вошел в первую десятку «Е-data Рейтинг». Такой взлет произошел главным образом благодаря регистрации новых распорядителей бюджета.Их количество выросло на 20%, и на 1 октября 86% государственных учреждений Покрова отчитываются перед громадой.





Руководители проекта отмечают, что в маленьких городах государственные служащие отчитываются лучше в больших. Днепропетровская область тому яркое подтверждение. Большинство районных центров – Павлоград, Синельниково, Каменское и другие имеют рейтинг от 0,6 до 0,85, а Днепр – 0,4-0,6. Хуже всего с «прозрачностью» использования бюджетов обстоит в Никополе – 0,2 – 0,4.





Цель «Е-data Рейтинга» - поощрить государственных служащих обнародывать на Едином веб-портале использования публичных средств информацию относительно расходов бюджетных организаций, которые они возглавляют. Другая важная цель - улучшить качество реестров и информации, которая публикуется на портале Е-data.





Интерактивную карту рейтинга можно увидеть здесь.





Источник: Днепр Вечерний