Никопольчанин предает привет, и не только, добровольцам Правого Сектора в зону АТО (видео)

К слову: "Мы городская власть" молчит. Московский патриархат для них в Никополе есть, а Правого Сектора - НЕТ. Бог им судья



Как сообщалось ранее: Иеромонах Меркурий совершит молебен о здравии воинов добровольцев ПС непосредственно в зоне АТО