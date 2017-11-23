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Жизнь города

Никопольчанин предает привет, и не только, добровольцам Правого Сектора в зону АТО (видео)

 

К слову: "Мы городская власть" молчит. Московский патриархат для них в Никополе есть, а Правого Сектора - НЕТ. Бог им судья

 


Как сообщалось ранее: Иеромонах Меркурий совершит молебен о здравии воинов добровольцев ПС непосредственно в зоне АТО

  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:01Просмотров: 534 Комментариев: 0
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