Жизнь города
Никопольчанин предает привет, и не только, добровольцам Правого Сектора в зону АТО (видео)
К слову: "Мы городская власть" молчит. Московский патриархат для них в Никополе есть, а Правого Сектора - НЕТ. Бог им судья
Как сообщалось ранее: Иеромонах Меркурий совершит молебен о здравии воинов добровольцев ПС непосредственно в зоне АТО
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