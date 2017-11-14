Иеромонах Меркурий совершит молебен о здравии воинов добровольцев ПС непосредственно в зоне АТО

На следующей неделе, совместно с Благочинным Никополя УПЦ Киевского патриархата Иеромонахом Меркурием (Скороход) вновь намерены посетить Никопольчан, Покровчан, Марганчан (и не только) в зоне АТО, а именно базовый лагерь Правого Сектора в Донецкой обл. ( г.Новогродовка ), а от туда проехать по позициям.

Иеромонах Меркурий совершит молебен о здравии воинов добровольцев ПС, передаст бойцам иконы и молитвенники. Я, Виктор Артеменко, сниму видео репортаж как военкор, а Владимир Лашков готов предоставить личный транспорт и выступить в качестве водителя - волонтера что б передать все что будет собрано в поездку.





Не буду подчеркивать что бойцы Правого Сектора воюют ни как не хуже ВСУ при том что не находятся на материальном обеспечении.





Всем кто желает помочь нашим патриотам на передке звоните:

- Владимир Лашков - 099 267 2444

- Виктор Артеменко - 050 7085305, 096 9727785





Вкратце могу сказать что больше всего сейчас необходимо нашим воинам:

- Продукты питания (картофель, капуста, лук, макаронка, мясо, и т.д. )

- Анти гриппозные препараты, мед и др.

- Теплые вещи





Все будет заснято на видео и доставлено по назначению