Криминал / Никополь, палата №7
Рисуем трактор: Никополь, махинации ЖКХ с закупкой тракторов (видео)
Это история как Андрей Петрович Фисак, по предварительному сговору с группой лиц, а именно Тыхенко С. и Зинченко В. провернули продажу городу, через подставное ФОП, несколько тракторов, но почему то 2 трактора в город так и не приехали!
Не смотря на подписанные акты о получении техники и уплаченные за нее в полном объеме 2 700 000,00 грн! На сессии Фисак А.П. заверил что недостающие 2 трактора находятся на ответственном хранении у поставщика в г. Марганец, после чего я с депутатом гор совета Максимом Юхно ,поехал проверить сохранность 2 тракторов, по юридическому адресу продавца, которые город уже "получил" и оплатил,на месте мы позвонили поставщику техники, но оказалось....врет не только Зинченко В. но и Фисак ...
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