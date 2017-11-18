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Криминал / Никополь, палата №7

Рисуем трактор: Никополь, махинации ЖКХ с закупкой тракторов (видео)

Это история как Андрей Петрович Фисак, по предварительному сговору с группой лиц, а именно Тыхенко С. и Зинченко В. провернули продажу городу, через подставное ФОП, несколько тракторов, но почему то 2 трактора в город так и не приехали!

 

Не смотря на подписанные акты о получении техники и уплаченные за нее в полном объеме 2 700 000,00 грн! На сессии Фисак А.П. заверил что недостающие 2 трактора находятся на ответственном хранении у поставщика в г. Марганец, после чего я с депутатом гор совета Максимом Юхно ,поехал проверить сохранность 2 тракторов, по юридическому адресу продавца, которые город уже "получил" и оплатил,на месте мы позвонили поставщику техники, но оказалось....врет не только Зинченко В. но и Фисак ... 


Олег Ковалев

  • Категория: Криминал / Никополь, палата №7
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 09:06Просмотров: 789 Комментариев: 1
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      Виктор Артеменко (Вчера, 09:57)
      Администраторы | Offline
      Почему не закупить у дилера или на ХТЗ напрямую? Почему Марганецкий посредник выполняет подряды в садике Никополя? Почему Андрей Петрович и КО еще не в наручниках?
      Нужно исправлять ситуацию. Город таких .... не выдержит, а нам, в отличии от некоторых, тут жить

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 098

      Коментариев: 1 717

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