город Покров
«Покровские Пиар Асы» или Двуличная базарность частной журналистики Покрова
Мы все знаем актуальную народную поговорку «Закон как дышло — куда повернул туда и вышло». Не так давно информационное пространство Покрова встряхнулось сразу в двух плоскостях — судебной и типа «журналистской». Все началось с весьма странного и, мягко говоря, скандального решения местного суда, исходя из логики которого, в городе якобы вообще не существует никаких местных законных органов власти.
Этот юридический опус действительно, с печальным юмором на странице в социальной сети «Фейсбук» прокомментировал мэр города Александр Шаповал. И практически сразу на страницах местного ресурса «Нове Мисто», которое напрямую связано с предпринимателем и депутатом местного совета Станиславом Новицким, появилась статья с кричащим названием «ЗАЧЕМ НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ, КОЛЬ РОЖА КРИВАЯ», или отчего так «бомбануло» у Александра Шаповала?”.
В данной публикации красочно описывалось то, как «самый гуманный в мире до сих пор еще Орджоникидзевский суд» вынес якобы полностью законное решение в пользу отца депутата, предпринимателя Владимира Новицкого (по совместительству главный редактор и основатель газеты). Для пущей убедительности материал напичкали изобилием ссылок на разного рода законы и выдержан в ключе «вот какие все дураки, а мы самые умные и так красиво выкрутились».
Сразу оговоримся, что в любой конфликтной ситуации у каждой из сторон своя правда, и каждый использует для ее решения те методы, которые считает нужными. Владимир и Станислав Новицкие предприниматели, которые используют собственное СМИ для защиты именно своих частных интересов, при этом говорят об этом открыто. Но объективных журналистов, которые руководствуются определенными правилами и этическими стандартами профессии, этот материал смущает своей неприкрытой грубостью, базарностью и порой откровенным не профессионализмом.
Начнем даже с того, что хвастаться и выдавать чуть ли не за эпическую «победу демократии» решение суда в пользу владельца издания в хозяйственном споре, мягко говоря, некрасиво. А использование словосочетания - «бомбануло», «рожа кривая», «самодурство» и т.д., больше подходит для базарной перебранки в комментариях в стиле «сам дурак», чем для официального СМИ, имеющего государственную регистрацию. Кстати, когда в адрес публикации на страничках издания в соц.сетях начали приходить комментарии возмущенных ее стилистикой пользователей, то она была оттуда оперативно удалена. Впрочем, статья осталась на сайте и в кэше Гугла, так что никуда не делась.
Также, если следовать букве Закона о которой так любят говорить в данном издании, то при использовании некоторых фраз, необходимо понимать их определенные юридические последствия. Такие моменты как «если разделить персональный карман городского головы и имущество территориальной громады Покрова, которое он бесплатно раздает налево и направо, как личное», «КОГДА В ГОРОДЕ НЕ БУДЕТ ТАКОЙ КОРРУМПИРОВАННОЙ ВЛАСТИ”, “покупать дипломы юриста» - это весьма серьезные обвинения.
И они требуют не менее серьезных доказательств. Если, по мнению журналистов газеты, мэр города нарушает закон и «бесплатно раздает городское имущество» и у вас есть доказательства — с этим необходимо идти в прокуратуру или полицию. Если кто-то из чиновников «вымогает деньги», как следует из текста статьи, то необходимо предъявлять доказательства и обращаться в правоохранительные органы. Точно также необходимо иметь доказательства, подтверждающие то, что «кто - то покупал диплом юриста» и многое другое. Свобода слова — свободой слова, но есть моменты, которые требуют более конкретных фактов, чем журналистский текст. Иначе завтра в любом СМИ, любого человека, в независимости от его статуса и работы, можно будет называть «убийцей, педофилом или преступником», не имея при этом никаких реальных доказательств сказанному, кроме личной неприязни и обиды. Заметим, что в опубликованном посте на «Фейсбуке» фотографии документа, фамилия и данные Владимира Новицкого были заретушированы.
То есть, не было оскорбления и перехода на личности, тем боле в ситуации, когда судебное противостояние продолжается и говорить об окончательном результате пока рано. Содержание поста касалось больше весьма загадочной формулировки судебного решения, которое удивило многих, но не конкретно сути спора.
Но это прелюдия и скорее вопрос журналистской этики и стандартов, которые, увы, соблюдают не все СМИ. Теперь перейдем к сути.
Мы не будем вдаваться в юридические нюансы указанной статьи. Там слишком много замысловатых утверждений и уверенности в собственной правоте с юридической стороны.
Но, если отбросить понятие «де юре» и подойти к вопросу с позиции «де факто», то мы решили объективно разобраться, в чем суть проблемы.
И так, позиция г-на Новицкого состоит в том, что он «хочет легализовать земельный участок, на котором ведет хозяйственную деятельность, а официальная власть ему этого не дает». То есть, якобы нарушаются его права, город теряет деньги, недополученные с налогов (причем из статьи складывается ощущение, что арендная плата за участок площадью в несколько сотен квадратных метров пополнила бы местный бюджет чуть ли не на 10 миллионов гривен в год) и т.д.
А теперь представьте себе ситуацию — вы, к примеру, владелец магазина. И вот вы заметили, что некий человек взял у вас какой-то товар, не платит за него и пользуется им. Вы его находите и говорите: «верни товар». А он в ответ предлагает вам его купить. Вы говорите, что «нет, этот товар мой, ты за него не заплатил, ты должен его вернуть, и разойдемся с миром». А человек в ответ подает на вас в суд и требует, чтобы суд разрешил ему не возвращать товар и продолжать им пользоваться. Абсурд, скажет большинство из нас. Совершенно верно. Но именно так, если вникнуть в суть вопроса, выглядит ситуация в споре между органами местного самоуправления Покрова и местного предпринимателя-депутата-журналиста Новицкого.
Здесь уместно вспомнить, что арендная плата за использование земельных участков территориальной общины является вторым по объему источником поступления собственных средств в местный бюджет. В сумме это миллионы гривен, которые очень важны для маленького горняцкого города. Поэтому именно наведение порядка в сфере официального оформления арендной платы за пользование земельными участками, стали одной из основных задач для избранного в конце 2015-го года руководства города. При этом не стоит думать, что господин Новицкий был единственным хозяйственным субъектом, в отношении которого возникли такие вопросы. Например, как отметил мэр города Александр Шаповал, в начале этой работы выяснилось, что арендная плата за пользование отдельными участками идет в бюджет района, а не города. После чего владельцев участка все-таки попросили исправить ошибку. Точно также оказались не оформлены договорные отношения за пользования участками городской земли ряда других предприятий и организаций. Наведение элементарного порядка в этой сфере стало важной задачей для нового руководства города. В итоге, только за 2016-й год поступления платы от налога за землю в местный бюджет увеличились на несколько миллионов гривен.
Аргумент руководства города в этом контексте прост и понятен, как бы недоверчиво бы мы не относились к официальным органам. Как указывают некоторые источники, история началась в декабре 2009 года, когда ОАО «Автомобіліст» продал павильон столовой по ул. Уральская, 1 в Орджоникидзе. Право собственности на недвижимость зарегистрировали только в июле прошлого года, а до этого возле павильона затеяли строительство на 301,95 кв. м и сделали дорогу на 55,5 кв. м. По большому счету правда в этом споре заключается том, что указанный земельный участок был занят предпринимателем НЕЗАКОННО И САМОВОЛЬНО. Доказать это легко даже исходя из открытых документов.
Суть претензий г-на Новицкого можно было бы понять, если бы ситуация выглядела так — он решил вести хозяйственную деятельность на каком-то участке городской земли, обратился в местные органы власти чтобы получить участок в пользование законным путем, а там ему немотивированно отказали. Но в реальности все выходит с точностью наоборот — сначала бизнесмен самовольно занял участок, освоил, а когда ему сказали «вы не имеете законного права пользоваться этим участком территории города – пожалуйста, освободите его» - он начал предпринимать попытки оформить право на его использование. Очевидно, пока нужды в законном оформлении участка не было, то и необходимости платить налог в бюджет за его аренду у господина Новицкого очевидно также отсутствовала. Но, получается, только дело дошло до требований освободить незаконно занятую территорию — предприниматель «внезапно» решил ее оформить аренду официально и загорелся желанием платить налог в бюджет? Вот пример из самой скандальной статьи «В апреле 2017-го Покровский городской совет ему в земле отказывает, и требует участок освободить». Автор, почему то не пытается объяснить, от чего именно «освободить участок». Потому что стыдливо умалчивается, что, не попытавшись сначала оформить право аренды этого участка, предприниматель уже длительное время его использует и даже построил на нем хозяйственное строение.
Вот и вся реальность этой ситуации. Какая сторона права больше — выводы пусть каждый делает сам. Но, согласитесь, в такой ситуации громко заявлять, что «местные власти беспричинно преследуют честного предпринимателя» не совсем корректно.
А еще немного удивляет неприкрытое восхваление решения судьи Томаша. Вот отрывок о служителе Фемиды, выдержанный исключительно в похвальном стиле: «мы ни в коем случае не выступаем адвокатами судьи Томаша (думаем, он в защитниках не нуждается)» или «это такие же люди, как и мы, со своими достоинствами и недостатками, квалифицированные юристы, которые в данном случае не захотели вытирать ноги об свой профессионализм, выполняя прихоть местного царька с дипломом юриста. Судья Томаш просто не имел права проигнорировать надлежащие доказательства. Если бы он это сделал, то рисковал бы своей репутацией и карьерой».
О «объективности» судьи Томаша наше издание хорошо знает на простом примере – в 2014-м году именно он принял скандальное решение о выселении из квартиры семьи с несовершеннолетним ребенком («Феодалы 21-го века». В Орджоникидзе известный юрист выселяет из квартиры семью с несовершеннолетним ребенком!). Думаем, если покопаться в его биографии, такого рода «справедливых решений» можно насобирать немало.
И еще одно. Если уж исходить из логики автора статьи и г-на Новицкого, то юридически такого понятия как «Покровский городской совет» попросту не существует. Но, напомним, Станислав Новицкий на данный момент ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ДЕПУТАТОМ ЭТОГО САМОГО «НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА!». Отрицая юридический факт существования городского совета он, почему то, не спешит отказываться от своего депутатского мандата и даже активно использует факт его наличия в споре с военкоматом, где его обвиняют в уклонении от прохождения срочной воинской службы. Отрицая существование городского совета, Станислав Новицкий, почему то, направляет официальные депутатские запросы, обращения и т.д. Так может ему просто пора уже определится, исходя из логики упомянутого судебного решения – а легитимен ли сам депутат Новицкий в якобы нелегитимном органе?
И напоследок. Однажды певец и композитор Александр Новиков, комментируя конфликт с поп-звездой Филипом Киркоровым, сказал бессмертную фразу в отношении одного из лояльных к певцу журналистов: «Гаспарян - настоящий холуй, личный пиарас Киркорова. В смысле "ас пиара". Так вот, никто в нашей стране не запрещает частным предпринимателям иметь собственные СМИ. Но средства массовой информации должны придерживаться минимальных стандартов объективности в подаче своих материалов. Иначе это уже не журналистика, а только «личные АСЫ ПИАРА» конкретного бизнесмена, защищающего исключительно его частные интересы. Скандальное решение «Орджоникидзевского суда» поражает именно своей нелепой аргументацией заявителя и выставляет не в лучшем свете его самого.
Хозяйственные споры действительно должны решаться в суде. Но придумывать ради достижения результата столь идиотские с точки зрения логики юридические аргументы и выдавать их за победу законности над произволом – это уже не журналистика, а скорее расчет на «недалекого» читателя. Надеемся, что «Асы Пиара» газеты «Нове мисто» или их работодатели это поймут и перестанут позориться.
Этот юридический опус действительно, с печальным юмором на странице в социальной сети «Фейсбук» прокомментировал мэр города Александр Шаповал. И практически сразу на страницах местного ресурса «Нове Мисто», которое напрямую связано с предпринимателем и депутатом местного совета Станиславом Новицким, появилась статья с кричащим названием «ЗАЧЕМ НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ, КОЛЬ РОЖА КРИВАЯ», или отчего так «бомбануло» у Александра Шаповала?”.
В данной публикации красочно описывалось то, как «самый гуманный в мире до сих пор еще Орджоникидзевский суд» вынес якобы полностью законное решение в пользу отца депутата, предпринимателя Владимира Новицкого (по совместительству главный редактор и основатель газеты). Для пущей убедительности материал напичкали изобилием ссылок на разного рода законы и выдержан в ключе «вот какие все дураки, а мы самые умные и так красиво выкрутились».
Сразу оговоримся, что в любой конфликтной ситуации у каждой из сторон своя правда, и каждый использует для ее решения те методы, которые считает нужными. Владимир и Станислав Новицкие предприниматели, которые используют собственное СМИ для защиты именно своих частных интересов, при этом говорят об этом открыто. Но объективных журналистов, которые руководствуются определенными правилами и этическими стандартами профессии, этот материал смущает своей неприкрытой грубостью, базарностью и порой откровенным не профессионализмом.
Начнем даже с того, что хвастаться и выдавать чуть ли не за эпическую «победу демократии» решение суда в пользу владельца издания в хозяйственном споре, мягко говоря, некрасиво. А использование словосочетания - «бомбануло», «рожа кривая», «самодурство» и т.д., больше подходит для базарной перебранки в комментариях в стиле «сам дурак», чем для официального СМИ, имеющего государственную регистрацию. Кстати, когда в адрес публикации на страничках издания в соц.сетях начали приходить комментарии возмущенных ее стилистикой пользователей, то она была оттуда оперативно удалена. Впрочем, статья осталась на сайте и в кэше Гугла, так что никуда не делась.
Также, если следовать букве Закона о которой так любят говорить в данном издании, то при использовании некоторых фраз, необходимо понимать их определенные юридические последствия. Такие моменты как «если разделить персональный карман городского головы и имущество территориальной громады Покрова, которое он бесплатно раздает налево и направо, как личное», «КОГДА В ГОРОДЕ НЕ БУДЕТ ТАКОЙ КОРРУМПИРОВАННОЙ ВЛАСТИ”, “покупать дипломы юриста» - это весьма серьезные обвинения.
И они требуют не менее серьезных доказательств. Если, по мнению журналистов газеты, мэр города нарушает закон и «бесплатно раздает городское имущество» и у вас есть доказательства — с этим необходимо идти в прокуратуру или полицию. Если кто-то из чиновников «вымогает деньги», как следует из текста статьи, то необходимо предъявлять доказательства и обращаться в правоохранительные органы. Точно также необходимо иметь доказательства, подтверждающие то, что «кто - то покупал диплом юриста» и многое другое. Свобода слова — свободой слова, но есть моменты, которые требуют более конкретных фактов, чем журналистский текст. Иначе завтра в любом СМИ, любого человека, в независимости от его статуса и работы, можно будет называть «убийцей, педофилом или преступником», не имея при этом никаких реальных доказательств сказанному, кроме личной неприязни и обиды. Заметим, что в опубликованном посте на «Фейсбуке» фотографии документа, фамилия и данные Владимира Новицкого были заретушированы.
То есть, не было оскорбления и перехода на личности, тем боле в ситуации, когда судебное противостояние продолжается и говорить об окончательном результате пока рано. Содержание поста касалось больше весьма загадочной формулировки судебного решения, которое удивило многих, но не конкретно сути спора.
Но это прелюдия и скорее вопрос журналистской этики и стандартов, которые, увы, соблюдают не все СМИ. Теперь перейдем к сути.
Мы не будем вдаваться в юридические нюансы указанной статьи. Там слишком много замысловатых утверждений и уверенности в собственной правоте с юридической стороны.
Но, если отбросить понятие «де юре» и подойти к вопросу с позиции «де факто», то мы решили объективно разобраться, в чем суть проблемы.
И так, позиция г-на Новицкого состоит в том, что он «хочет легализовать земельный участок, на котором ведет хозяйственную деятельность, а официальная власть ему этого не дает». То есть, якобы нарушаются его права, город теряет деньги, недополученные с налогов (причем из статьи складывается ощущение, что арендная плата за участок площадью в несколько сотен квадратных метров пополнила бы местный бюджет чуть ли не на 10 миллионов гривен в год) и т.д.
А теперь представьте себе ситуацию — вы, к примеру, владелец магазина. И вот вы заметили, что некий человек взял у вас какой-то товар, не платит за него и пользуется им. Вы его находите и говорите: «верни товар». А он в ответ предлагает вам его купить. Вы говорите, что «нет, этот товар мой, ты за него не заплатил, ты должен его вернуть, и разойдемся с миром». А человек в ответ подает на вас в суд и требует, чтобы суд разрешил ему не возвращать товар и продолжать им пользоваться. Абсурд, скажет большинство из нас. Совершенно верно. Но именно так, если вникнуть в суть вопроса, выглядит ситуация в споре между органами местного самоуправления Покрова и местного предпринимателя-депутата-журналиста Новицкого.
Здесь уместно вспомнить, что арендная плата за использование земельных участков территориальной общины является вторым по объему источником поступления собственных средств в местный бюджет. В сумме это миллионы гривен, которые очень важны для маленького горняцкого города. Поэтому именно наведение порядка в сфере официального оформления арендной платы за пользование земельными участками, стали одной из основных задач для избранного в конце 2015-го года руководства города. При этом не стоит думать, что господин Новицкий был единственным хозяйственным субъектом, в отношении которого возникли такие вопросы. Например, как отметил мэр города Александр Шаповал, в начале этой работы выяснилось, что арендная плата за пользование отдельными участками идет в бюджет района, а не города. После чего владельцев участка все-таки попросили исправить ошибку. Точно также оказались не оформлены договорные отношения за пользования участками городской земли ряда других предприятий и организаций. Наведение элементарного порядка в этой сфере стало важной задачей для нового руководства города. В итоге, только за 2016-й год поступления платы от налога за землю в местный бюджет увеличились на несколько миллионов гривен.
Аргумент руководства города в этом контексте прост и понятен, как бы недоверчиво бы мы не относились к официальным органам. Как указывают некоторые источники, история началась в декабре 2009 года, когда ОАО «Автомобіліст» продал павильон столовой по ул. Уральская, 1 в Орджоникидзе. Право собственности на недвижимость зарегистрировали только в июле прошлого года, а до этого возле павильона затеяли строительство на 301,95 кв. м и сделали дорогу на 55,5 кв. м. По большому счету правда в этом споре заключается том, что указанный земельный участок был занят предпринимателем НЕЗАКОННО И САМОВОЛЬНО. Доказать это легко даже исходя из открытых документов.
Суть претензий г-на Новицкого можно было бы понять, если бы ситуация выглядела так — он решил вести хозяйственную деятельность на каком-то участке городской земли, обратился в местные органы власти чтобы получить участок в пользование законным путем, а там ему немотивированно отказали. Но в реальности все выходит с точностью наоборот — сначала бизнесмен самовольно занял участок, освоил, а когда ему сказали «вы не имеете законного права пользоваться этим участком территории города – пожалуйста, освободите его» - он начал предпринимать попытки оформить право на его использование. Очевидно, пока нужды в законном оформлении участка не было, то и необходимости платить налог в бюджет за его аренду у господина Новицкого очевидно также отсутствовала. Но, получается, только дело дошло до требований освободить незаконно занятую территорию — предприниматель «внезапно» решил ее оформить аренду официально и загорелся желанием платить налог в бюджет? Вот пример из самой скандальной статьи «В апреле 2017-го Покровский городской совет ему в земле отказывает, и требует участок освободить». Автор, почему то не пытается объяснить, от чего именно «освободить участок». Потому что стыдливо умалчивается, что, не попытавшись сначала оформить право аренды этого участка, предприниматель уже длительное время его использует и даже построил на нем хозяйственное строение.
Вот и вся реальность этой ситуации. Какая сторона права больше — выводы пусть каждый делает сам. Но, согласитесь, в такой ситуации громко заявлять, что «местные власти беспричинно преследуют честного предпринимателя» не совсем корректно.
А еще немного удивляет неприкрытое восхваление решения судьи Томаша. Вот отрывок о служителе Фемиды, выдержанный исключительно в похвальном стиле: «мы ни в коем случае не выступаем адвокатами судьи Томаша (думаем, он в защитниках не нуждается)» или «это такие же люди, как и мы, со своими достоинствами и недостатками, квалифицированные юристы, которые в данном случае не захотели вытирать ноги об свой профессионализм, выполняя прихоть местного царька с дипломом юриста. Судья Томаш просто не имел права проигнорировать надлежащие доказательства. Если бы он это сделал, то рисковал бы своей репутацией и карьерой».
О «объективности» судьи Томаша наше издание хорошо знает на простом примере – в 2014-м году именно он принял скандальное решение о выселении из квартиры семьи с несовершеннолетним ребенком («Феодалы 21-го века». В Орджоникидзе известный юрист выселяет из квартиры семью с несовершеннолетним ребенком!). Думаем, если покопаться в его биографии, такого рода «справедливых решений» можно насобирать немало.
И еще одно. Если уж исходить из логики автора статьи и г-на Новицкого, то юридически такого понятия как «Покровский городской совет» попросту не существует. Но, напомним, Станислав Новицкий на данный момент ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ДЕПУТАТОМ ЭТОГО САМОГО «НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА!». Отрицая юридический факт существования городского совета он, почему то, не спешит отказываться от своего депутатского мандата и даже активно использует факт его наличия в споре с военкоматом, где его обвиняют в уклонении от прохождения срочной воинской службы. Отрицая существование городского совета, Станислав Новицкий, почему то, направляет официальные депутатские запросы, обращения и т.д. Так может ему просто пора уже определится, исходя из логики упомянутого судебного решения – а легитимен ли сам депутат Новицкий в якобы нелегитимном органе?
И напоследок. Однажды певец и композитор Александр Новиков, комментируя конфликт с поп-звездой Филипом Киркоровым, сказал бессмертную фразу в отношении одного из лояльных к певцу журналистов: «Гаспарян - настоящий холуй, личный пиарас Киркорова. В смысле "ас пиара". Так вот, никто в нашей стране не запрещает частным предпринимателям иметь собственные СМИ. Но средства массовой информации должны придерживаться минимальных стандартов объективности в подаче своих материалов. Иначе это уже не журналистика, а только «личные АСЫ ПИАРА» конкретного бизнесмена, защищающего исключительно его частные интересы. Скандальное решение «Орджоникидзевского суда» поражает именно своей нелепой аргументацией заявителя и выставляет не в лучшем свете его самого.
Хозяйственные споры действительно должны решаться в суде. Но придумывать ради достижения результата столь идиотские с точки зрения логики юридические аргументы и выдавать их за победу законности над произволом – это уже не журналистика, а скорее расчет на «недалекого» читателя. Надеемся, что «Асы Пиара» газеты «Нове мисто» или их работодатели это поймут и перестанут позориться.
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