город Покров
Палата №7, не только в Никополе: А сам город Покров реальность или мираж? Что скажет судья?
Наш сегодняшний день просто пестрит яркими талантами.
Подбрасывает даже жемчужины судейского творчества.
И далеко ходить не надо.
Достаточно заглянуть туда, где царит правда и справедливость, дух законности и уважения к государственному устройству.
Это, как ни странно - Орджоникидзевский городской суд Покрова. По непонятным никому причинам, почему-то до сих пор, в рамках закона, не переименован.
Получив один из многих «творческих» перлов-документов, не ожидали, что уровень вдохновения его молодого творца сможем сравнить разве что с лучшими примерами античной философии ...
Ниже приводим выдержку из этого непревзойденного документа.
Не будем анализировать все дело в целом. Городской совет обжалует это решение в Апелляционном суде, но ...
Судья согласился с тем, что:
- Покровский городской совет создан не в соответствии с нормами Конституции Украины.
- Покровский городской совет является фиктивным юридическим лицом.
- Городской голова не имеет полномочий.
- У городского совета нет ни имущества, ни земли, ни материальной и финансовой основы.
У нас в связи с этим возник маленький вопрос, - а у кого тогда городской суд в лице судебной администрации арендовал здание по ул. Торговая, 37, куда создатель приведенного опуса ходит на работу?
У «фиктивного юридического лица»?
Каким образом автор этого постановления и его коллеги допускают к участию в суде представителей несуществующих органов власти?
По доверенности городского головы без полномочий?
Как вообще существует город при таких загадочных обстоятельствах?
Может, его нет?
И, простите за банальность, - а судьи кто?
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