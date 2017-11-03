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город Покров

Палата №7, не только в Никополе: А сам город Покров реальность или мираж? Что скажет судья?



Наш сегодняшний день просто пестрит яркими талантами.

Подбрасывает даже жемчужины судейского творчества.

И далеко ходить не надо.
Достаточно заглянуть туда, где царит правда и справедливость, дух законности и уважения к государственному устройству.

Это, как ни странно - Орджоникидзевский городской суд Покрова. По непонятным никому причинам, почему-то до сих пор, в рамках закона, не переименован.

Получив один из многих «творческих» перлов-документов, не ожидали, что уровень вдохновения его молодого творца сможем сравнить разве что с лучшими примерами античной философии ...

Ниже приводим выдержку из этого непревзойденного документа.

Не будем анализировать все дело в целом. Городской совет обжалует это решение в Апелляционном суде, но ...

Судья согласился с тем, что:

- Покровский городской совет создан не в соответствии с нормами Конституции Украины.

- Покровский городской совет является фиктивным юридическим лицом.

- Городской голова не имеет полномочий.

- У городского совета нет ни имущества, ни земли, ни материальной и финансовой основы.

У нас в связи с этим возник маленький вопрос, - а у кого тогда городской суд в лице судебной администрации арендовал здание по ул. Торговая, 37, куда создатель приведенного опуса ходит на работу?

У «фиктивного юридического лица»?

Каким образом автор этого постановления и его коллеги допускают к участию в суде представителей несуществующих органов власти?

По доверенности городского головы без полномочий?

Как вообще существует город при таких загадочных обстоятельствах?

Может, его нет?

И, простите за банальность, - а судьи кто?
  • Категория: город Покров
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 15:42Просмотров: 381 Комментариев: 0
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