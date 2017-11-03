Лохотрон
Рассылка от Epuls и Onet — Не стоит вестись на такой развод
На сегодняшний день кроме рекламы, есть еще один способ распространения информации среди миллионов пользователей интернета – спам. Именно спам сейчас становиться главной проблемой любой социальной сети, мессенджеров, почтового ящика или форумов. Сообщения от организаций Epuls и Onet с рассказом об умирающем 10 месячном ребенке сюда тоже стоит отнести. Это вирусное сообщение уже многие годы распространяется с завидной частотой и рассчитано на тех, кто привык помогать людям в трудных ситуациях.
«Epuls» и «Onet» — что это за организации
По одному из достоверных источников, впервые развод с сообщениями об умирающем ребенке был замечен еще в далеком 2008 году. Их распространяли в Польше группа мошенников. С тех пор смысл текста не менялся, в нем все также продолжают спасать 10 месячного мальчика или девочку. Болезнь всегда примерно одинаково опасная – раковая опухоль головного мозга и срочно нужен донор 3 отр. умирает ребенок.
В рассылаемом сообщении говорится про компании «Epuls» и «Onet». Onet – это польская газета, а Epuls – социальная сеть. Никаких благотворительных акций они не проводят и отношения к фондам помощи детям не имеют. Эти компании упоминаются мошенниками просто так.
Очевидным остается факт отсутствия, какого либо умирающего ребенка в больнице. Это все выдуманная история для затрагивания сердца очень сочувствующих людей. Жалость тут играет ключевой момент, что бы склонить к отправке спама другу. Самые же добросердечные должны позвонить по указанному номеру телефона.
Для чего Epuls и Onet проверяют, сколько человек получили письма?
Некоторые письма могут содержать номер телефона, куда стоит звонить для уточнения информации. Главная просьба авторов состоит в рассылке этого сообщения еще нескольким своим друзьям, ведь за это компании «Epuls» и «Onet» якобы должны начислять деньги, после проверки количества получателей. С виду все вроде хорошо: нет денег на звонок, тогда перешли текст другу. Проверка скольким пользователям было разослано сообщение — просто вымысел, чтобы мотивировать людей на отправку спама своим близким друзьям и как можно большему количеству людей.
Номер телефона с виду стандартный, однако, при ближайшем рассмотрении можно заметить интересный факт, в номере цифр больше. Это указывает на платный номер мобильного оператора. За соединение тут возьмется неприлично большая сумма денег. Ответа соответственно никто не сумеет дождаться.
В случаях, когда не указывается номер телефона, а содержится скрытая ссылка, также следует опасаться больших проблем. В таком случае, перейдя по ней, вы можете загрузить на мобильный телефон вирусную программу-троян. Вся незащищенная информация на устройстве становиться достоянием хакеров. Так мошенники могут получить пароли к аккаунтам, личные фотографии, переписки и многое другое. Лучше не открывать ссылки в сообщениях странного содержания, даже при получении его от своего друга.
Способы такого мошенничества очень популярны сегодня.
Так многие пользователи сталкивались с сообщениями от Avito ID, ссылки в котором содержат вирусы.
В WhatsApp активно распространяются спам сообщения, в которых рассказывается о бесплатном пользовании интернетом, и это не открытая точка Wi-Fi точка. Но чтобы получить такой доступ, нужно разослать сообщение 13 друзьям.
Сообщение о больном ребенке от заботливых родителей очень распространенный способ мошенников на получение денег незаконным способом. Стоит всегда опасаться таких писем. Лучшим вариантом остается простая отправка его в корзину с последующей проверкой антивирусом. В мире есть много официально зарегистрированных благотворительных фондов, если хотите помочь, тогда сами обращайтесь к ним.
Мы рассказали что это за фейковые организации Onet и Epuls, и для чего они проверяют сколько человек получили письма. Не звоните по телефонам указанным в сообщениях. Не переходите по ссылкам и не скачивайте посторонний софт. Не стоит вестись на такой развод.
«Epuls» и «Onet» — что это за организации
По одному из достоверных источников, впервые развод с сообщениями об умирающем ребенке был замечен еще в далеком 2008 году. Их распространяли в Польше группа мошенников. С тех пор смысл текста не менялся, в нем все также продолжают спасать 10 месячного мальчика или девочку. Болезнь всегда примерно одинаково опасная – раковая опухоль головного мозга и срочно нужен донор 3 отр. умирает ребенок.
В рассылаемом сообщении говорится про компании «Epuls» и «Onet». Onet – это польская газета, а Epuls – социальная сеть. Никаких благотворительных акций они не проводят и отношения к фондам помощи детям не имеют. Эти компании упоминаются мошенниками просто так.
Очевидным остается факт отсутствия, какого либо умирающего ребенка в больнице. Это все выдуманная история для затрагивания сердца очень сочувствующих людей. Жалость тут играет ключевой момент, что бы склонить к отправке спама другу. Самые же добросердечные должны позвонить по указанному номеру телефона.
«Epuls» и «Onet» — в конкретном случае со спамом это выдуманные организации, которые не имеют отношения к благотворительным фондам и все сообщение является разводом.
Для чего Epuls и Onet проверяют, сколько человек получили письма?
Некоторые письма могут содержать номер телефона, куда стоит звонить для уточнения информации. Главная просьба авторов состоит в рассылке этого сообщения еще нескольким своим друзьям, ведь за это компании «Epuls» и «Onet» якобы должны начислять деньги, после проверки количества получателей. С виду все вроде хорошо: нет денег на звонок, тогда перешли текст другу. Проверка скольким пользователям было разослано сообщение — просто вымысел, чтобы мотивировать людей на отправку спама своим близким друзьям и как можно большему количеству людей.
Номер телефона с виду стандартный, однако, при ближайшем рассмотрении можно заметить интересный факт, в номере цифр больше. Это указывает на платный номер мобильного оператора. За соединение тут возьмется неприлично большая сумма денег. Ответа соответственно никто не сумеет дождаться.
В случаях, когда не указывается номер телефона, а содержится скрытая ссылка, также следует опасаться больших проблем. В таком случае, перейдя по ней, вы можете загрузить на мобильный телефон вирусную программу-троян. Вся незащищенная информация на устройстве становиться достоянием хакеров. Так мошенники могут получить пароли к аккаунтам, личные фотографии, переписки и многое другое. Лучше не открывать ссылки в сообщениях странного содержания, даже при получении его от своего друга.
Способы такого мошенничества очень популярны сегодня.
Так многие пользователи сталкивались с сообщениями от Avito ID, ссылки в котором содержат вирусы.
В WhatsApp активно распространяются спам сообщения, в которых рассказывается о бесплатном пользовании интернетом, и это не открытая точка Wi-Fi точка. Но чтобы получить такой доступ, нужно разослать сообщение 13 друзьям.
Сообщение о больном ребенке от заботливых родителей очень распространенный способ мошенников на получение денег незаконным способом. Стоит всегда опасаться таких писем. Лучшим вариантом остается простая отправка его в корзину с последующей проверкой антивирусом. В мире есть много официально зарегистрированных благотворительных фондов, если хотите помочь, тогда сами обращайтесь к ним.
Мы рассказали что это за фейковые организации Onet и Epuls, и для чего они проверяют сколько человек получили письма. Не звоните по телефонам указанным в сообщениях. Не переходите по ссылкам и не скачивайте посторонний софт. Не стоит вестись на такой развод.
Источник: vr-boom
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