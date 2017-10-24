город Покров / Криминал
За організацію незаконного пункту прийому металобрухту винесено вирок
Нікопольської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом).
Встановлено, що в червні 2017 року місцева жителька м. Покров, будучи фізичною особою, яка не являється суб’єктом господарської діяльності та не маючи права на здійснення операцій з металобрухтом, винайняла підвальне приміщення в одному з будинків міста, обладнала його стаціонарними електронними вагами, підготувала в ньому місце для зберігання металобрухту та організувала незаконний пункт прийому металобрухту.
Прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури забезпечено підтримання державного обвинувачення в судовому засіданні та доведено вину обвинуваченої в повному обсязі.
Суд, врахувавши позицію прокурора та всі обставини по справі, особу обвинуваченої, яка повністю визнала себе винною, щиро розкаялась у вчиненому та активно сприяла розкриттю злочину призначив жінці покарання у вигляді штрафу у розмірі одна тисяча п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 гривень.
Встановлено, що в червні 2017 року місцева жителька м. Покров, будучи фізичною особою, яка не являється суб’єктом господарської діяльності та не маючи права на здійснення операцій з металобрухтом, винайняла підвальне приміщення в одному з будинків міста, обладнала його стаціонарними електронними вагами, підготувала в ньому місце для зберігання металобрухту та організувала незаконний пункт прийому металобрухту.
Прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури забезпечено підтримання державного обвинувачення в судовому засіданні та доведено вину обвинуваченої в повному обсязі.
Суд, врахувавши позицію прокурора та всі обставини по справі, особу обвинуваченої, яка повністю визнала себе винною, щиро розкаялась у вчиненому та активно сприяла розкриттю злочину призначив жінці покарання у вигляді штрафу у розмірі одна тисяча п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 гривень.
Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури
В. Жур
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