Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


город Покров / Криминал

За організацію незаконного пункту прийому металобрухту винесено вирок

Нікопольської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом).



Встановлено, що в червні 2017 року місцева жителька м. Покров, будучи фізичною особою, яка не являється суб’єктом господарської діяльності та не маючи права на здійснення операцій з металобрухтом, винайняла підвальне приміщення в одному з будинків міста, обладнала його стаціонарними електронними вагами, підготувала в ньому місце для зберігання металобрухту та організувала незаконний пункт прийому металобрухту.

Прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури забезпечено підтримання державного обвинувачення в судовому засіданні та доведено вину обвинуваченої в повному обсязі.

Суд, врахувавши позицію прокурора та всі обставини по справі, особу обвинуваченої, яка повністю визнала себе винною, щиро розкаялась у вчиненому та активно сприяла розкриттю злочину призначив жінці покарання у вигляді штрафу у розмірі одна тисяча п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 гривень.

Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури
В. Жур
  • Категория: город Покров / Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 13:29Просмотров: 275 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.