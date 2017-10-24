Криминал / Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
ПРОШУ, ПОМОГИТЕ НАЙТИ УБИЙЦУ
Мы звали его Головастик. Крупный пёс с большой головой, грозный по виду и необыкновенно добрый. Он был простерилизован и пробыл в приюте все лето - очень хотелось найти ему семью. На него многие обращали внимание, но он добряк, не лает совсем. И его не брали - ну какой же это охранник?
16 октября мы его отпустили на место отлова на Жуковского. Всего неделя прошла..
Вчера его не стало... Избит и повешен на дереве. Это вывод из протокола вскрытия о причинах смерти. Школьники видели,как привязанного к скутеру пса, живого пса, мужик потащил на пустырь. Они пошли за ним и нашли страшную находку.. Не струсили, не растерялись, все сняли и выложили в интернет.
Утром я была там на месте. Фото не будет - это страшно. Вызвала полицию. Отреагировали быстро, спасибо им. Следственная группа отработала, свидетели опрошены, вскрытие произведено. Уголовное дело по моему заявлению, как руководителя Благотворительного фонда Никопольский приют для животных Шанс на жизнь", уже зарегистрировано. Параллельно заявление в полицию подано и КП Горавтодор-1, ведь простерилизованая и прочипированная собака является коммунальной собственностью.
Свидетели могут опознать тварь, которая убила собаку. Я не могу назвать его человеком, он не достоин этого.
ПРОШУ всех, особенно жителей Жуковского - Изюмского, Чкаловского поселка, сообщить о местонахождении владельца чёрного скутера, без номерного знака, среднего роста и телосложения, седого, с крупным носом "картошкой", в серой куртке с черными вставками на плечах. Может кто-то видел, как он тащил собаку за скутером? Не мог он проехать незамеченным! Ещё на пустыре был мужчина, который тоже видел эту тварь. Отзовитесь, пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь!
У кого есть любая информация, звоните 0665826709, 0677104245.
В этот раз у нас есть шанс наказать убийцу!
Елена Омельченко
Виктор Артеменко: К поискам присоединяюсь, активно. Запищите мои телефоны 050 7085305, 096 9727785 и звоните по этому и подобным случаям и днем и ночью. Подъеду быстро
Одно фото 18+ (только пользователи сайта)
16 октября мы его отпустили на место отлова на Жуковского. Всего неделя прошла..
Вчера его не стало... Избит и повешен на дереве. Это вывод из протокола вскрытия о причинах смерти. Школьники видели,как привязанного к скутеру пса, живого пса, мужик потащил на пустырь. Они пошли за ним и нашли страшную находку.. Не струсили, не растерялись, все сняли и выложили в интернет.
Утром я была там на месте. Фото не будет - это страшно. Вызвала полицию. Отреагировали быстро, спасибо им. Следственная группа отработала, свидетели опрошены, вскрытие произведено. Уголовное дело по моему заявлению, как руководителя Благотворительного фонда Никопольский приют для животных Шанс на жизнь", уже зарегистрировано. Параллельно заявление в полицию подано и КП Горавтодор-1, ведь простерилизованая и прочипированная собака является коммунальной собственностью.
Свидетели могут опознать тварь, которая убила собаку. Я не могу назвать его человеком, он не достоин этого.
ПРОШУ всех, особенно жителей Жуковского - Изюмского, Чкаловского поселка, сообщить о местонахождении владельца чёрного скутера, без номерного знака, среднего роста и телосложения, седого, с крупным носом "картошкой", в серой куртке с черными вставками на плечах. Может кто-то видел, как он тащил собаку за скутером? Не мог он проехать незамеченным! Ещё на пустыре был мужчина, который тоже видел эту тварь. Отзовитесь, пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь!
У кого есть любая информация, звоните 0665826709, 0677104245.
В этот раз у нас есть шанс наказать убийцу!
Елена Омельченко
Виктор Артеменко: К поискам присоединяюсь, активно. Запищите мои телефоны 050 7085305, 096 9727785 и звоните по этому и подобным случаям и днем и ночью. Подъеду быстро
Одно фото 18+ (только пользователи сайта)
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