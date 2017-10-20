город Марганец
Марганчани-учасники АТО здобули ІІ місце на Всеукраїнській спартакіаді
З нагоди Дня захисника України в м. Дніпро відбулась ІІ відкрита спартакіада серед воїнів АТО та волонтерів Дніпропетровської області. На базі спорт комплексу «Метеор» близько 150 волонтерів, бійців АТО та членів їх родин брали участь в змаганнях з плавання, кульової стрільби, легкої атлетики, настільного тенісу та бадмінтону. Обмежень не було: учасників поділили за гендерними й віковими категоріями.
Відділом молоді виконкому міської ради було організовано та забезпечено участь марганчан-учасників АТО та їх сімей в цьому спортивному заході. Завдяки співпраці з учасником АТО Дмитром Буковим, який на даний час продовжує службу в зоні проведення антитерористичної операції, вдалось зібрати сильну команду, яка на спартакіаді гідно представила Марганець серед інших міст та районів області, зайнявши ІІ загальнокомандне місце.
Перемогу в спортивних змаганнях здобували: Олексій Андрушко - І місце в легкій атлетиці (біг на 1000 м), Владислав Пєсов – ІІ місце в плаванні, Дмитро Буков - переможець в легкій атлетиці (біг на 1000 м) та бронзовий призер в настільному тенісі, В’ячеслав Зімненко - брав активну участь в трьох видах спорту. Разом з Дмитром Буковим в спартакіаді брав участь його син – 11-річний Віталій, який став переможцем в настільному тенісі та виборов ІІІ місце в змаганнях зі стрільби кульової.
А мама Дмитра – Ольга Петрівна – здобула першість в змаганнях з бадмінтону. З високим спортивним результатом марганчан-учасників змагань привітала міський голова Олена Жадько.
Відділом молоді виконкому міської ради було організовано та забезпечено участь марганчан-учасників АТО та їх сімей в цьому спортивному заході. Завдяки співпраці з учасником АТО Дмитром Буковим, який на даний час продовжує службу в зоні проведення антитерористичної операції, вдалось зібрати сильну команду, яка на спартакіаді гідно представила Марганець серед інших міст та районів області, зайнявши ІІ загальнокомандне місце.
Перемогу в спортивних змаганнях здобували: Олексій Андрушко - І місце в легкій атлетиці (біг на 1000 м), Владислав Пєсов – ІІ місце в плаванні, Дмитро Буков - переможець в легкій атлетиці (біг на 1000 м) та бронзовий призер в настільному тенісі, В’ячеслав Зімненко - брав активну участь в трьох видах спорту. Разом з Дмитром Буковим в спартакіаді брав участь його син – 11-річний Віталій, який став переможцем в настільному тенісі та виборов ІІІ місце в змаганнях зі стрільби кульової.
А мама Дмитра – Ольга Петрівна – здобула першість в змаганнях з бадмінтону. З високим спортивним результатом марганчан-учасників змагань привітала міський голова Олена Жадько.
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