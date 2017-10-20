Сколько заплатят украинцы за медуслуги после реформы

Верховная рада приняла законопроект №6327 о медицинской реформе. "За" реформу проголосовало 240 депутатов. "Страна" анализирует основные положения реформы.Основное изменение, которое сулит медицинская реформа, - это фактическое исчезновение гарантированной Конституцией бесплатной медицины. Реформа предполагает разделение медицинских услуги на три вида: полностью бесплатные, частично оплачиваемые государством (так называемая сооплата) и платные.После вступления в силу медицинской реформы бесплатной останется неотложная помощь, первичная медицинская помощь, паллиативная помощь. На пальцах это буквально означает то, что бесплатно украинцев примет врач первичного звена - "семейный доктор" или педиатр, окажет первую медпомощь, а также бесплатно дадут обезбаливающие тем, кто нуждается в снижении боли при тяжелых и смертельных заболеваниях.Для ветеранов зоны АТО дополнительно бесплатно покроют лечение боевых ранений.Полный пакет бесплатных услуг будет ежегодно прописываться новым органом - Национальной службой здоровья и утверждаться Кабинетом министров.Второй вид услуг - сооплата, когда часть оплачивает государства, другую часть - пациент. Эта была спорная статья, правки к которой рассматривались на протяжении трех дней в сессионном зале. В итоге принцип сооплаты все-таки был утвержден депутатами. Цена на подобные услуги будет также контролироваться новым органом. Для ветеранов АТО также делается исключение, и они не участвуют в сооплате, весь список дополнительных услуг оплачивается государством пожизненно.Платными окажутся те медицинские услуги, которые не будут покрываться государством и входить в гарантированный пакет.И вот тут главная проблема. Этих списков, какие манипуляции к какому виду относятся, нет. "Гражданам предлагается предоставлять бесплатно только те медицинские услуги, которые будут включены в программу медицинских гарантий, но что именно и в каком количестве входит в эту гарантированную программу никому неизвестно", - говорит "Стране" член Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.По ее словам, уже точно известно, что на сооплату будет вынесен так называемый "второй уровень" – это осмотры, операции (например, удаление аппендицита), роды.Что касается помощи при беременности и родов, то, в итоге, была утверждена такая концепция: неосложненную беременность будет бесплатно наблюдать семейный врач. В случае осложнений узкоспециализированная медпомощь гинеколога будет оказываться по принципу сооплаты. Врач поставит диагноз и предложит список лечения бесплатно, но заплатить придется за медпрепараты, постановку капельниц, если они потребуются, и прочее.То же самое касается и родов. Сами роды, если они будут протекать без осложнений, будут бесплатными, но все дополнительные услуги - лекарства, кесарево сечение, палату - уже должна будет оплатить сама роженица. Как и приехать в роддом самостоятельно.На полностью оплачиваемый пациентом уровень вынесут всю узкоспециализированную медицину (так называемый "третий уровень"): травматологию, кардиохирургию, нейрохирургию и т.д."Это расстрел украинской медицины и геноцид украинской нации", - заявил в сессионном зале по поводу этой реформы бывший министр здравоохранения Олег Мусий."Этот проект приведет к закрытию больниц. Появятся очереди, чтобы попасть на первичную консультацию. И сооплата остается. Эта реформа приведет к увеличению смертности, к тому, что у людей не будет денег на лечение. То есть, на всё у людей деньги возьмут из карманов", - говорит "Стране" глава Комитета здравоохранения, член фракции БПП Ольга Богомолец.В разговоре со "Страной" депутаты профильного комитета озвучивает предварительные расчеты, сколько обойдется медицина по-новому, после реформы. Эти цифры еще не утверждены, говорит Богомолец. По ее словам, данные цифры - это те расценки, по которым клиники, по своим, уже проведенным расчетам, готовы предоставлять медицинские услуги "третьего уровня" (то есть, полностью платные)."Министерство здравоохранения не утвердило модель расчета себестоимости медицинской помощи по одной причине - чтобы люди не увидели реальных цен. Я видела эти цены, они ужасные, они неподъемные для людей. То есть операция на сердце, операция по замене сустава - это сотни тысяч гривен. После ознакомления с ценами вы поймете, почему Минздрав до сих пор официально не утвердил модель расчета медицинской услуги, не обнародовал цены на медицинские услуги и не предоставил перечень того, за что после "реформы" государство уже платить не будет...", - поясняет она.Например, диагностика нарушения ритма сердца у ребенка будет стоит 65 тысяч гривен. Репротезирование двух клапанов сердца - почти 190 тысяч гривен. Аневризма сердца - почти 154 тысячи гривен. Стеноз - более 163 тысяч. Шунтирование аорты - 130 тысяч гривен. Коронарный тромбоз - 103 тысячи. Лечение цирроза печени - 111 тысяч.Самое дешевое в этом списке - удаление фурункулов (7000 гривен).Операция по удалению камня в желчном пузыре будет стоить от 34 до 51 тысячи гривен. Лечение острого панкреатита - почти 72 тысячи.Травматология окажется тоже не дешевой. Например, открытая рана локтя "вытянет" из карманов пациентов около 54 тысяч, а открытая рана предплечья - 33,5 тысячи гривен. Ушиб голени потянет на 71 тысячу гривен."Это стоимость лечения, которую большинство украинцев просто не потянут", - считает народный депутат Ирина Суслова.Из других новаций реформы - это введение принципа "деньги за пациентом". За каждого пациента врачу заплатят в среднем 370 гривен в год. Каждой больнице нужно собрать минимум 2 тысячи пациентов. Уже очевидно, что такая новация оставит без медпомощи жителей отдаленных населенных пунктов. "Следствием будет полное уничтожения сельской медицины", - заявил в сессионном зале депутат Сергей Каплин.Также в Украине заработает международная практика - европейские протоколы лечения, которые будут регулировать методы лечения и лекарства, которые выписывает врач. Например, если сегодня пациент заболевает пневмонией, его кладут в стационар. По европейским протоколам, в случае пневмонии врач просто придет к пациенту домой, и пропишет два препарата - антибиотик и жаропонижающее.В бригаду скорой помощи войдут только парамедики. От нынешней бригады скорой помощи они отличаются "сокращенным" уровнем подготовки. Ранее И.О. министра здравоохранения Ульяна Супрун поясняла, что сперва на парамедиков переучат фельдшеров, которые сейчас работают в бригадах скорой. "Это программа длительностью в один месяц", - заявила Супрун. В будущем парамедиков станут готовить с нуля за три года.Еще одной новацией станет создание "телемедицины" - оказания консультаций жителям отдаленных сел по интернету, а также постановка диагнозов больницами на основании полученных в сельских амбулаториях данных. "Никакая телемедицина не поможет. Потому что в стране нет 4G интернета. Кроме того фельдшерско-акушерские пункты давно разрушены, непонятно куда будут проводить 4G интернет и ставить мониторы. Так же в селах нет опытных врачей, а в некоторых вообще нет медиков, потому что села вымирают. Если нет школы, больницы и считайте, что села нет. Непонятно куда это все будет распределяться. И выделенные 4 миллиарда на сельскую медицину просто разворуют, так же как и средства, выделенные на закупку лекарств через международные организации", - уже заявил на этот счет председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко."В этом законе не предусмотрено повышение заработных плат врачам, также не прописан конкретный план, который сделает медицину доступной и качественной. Из врачей создают предпринимателей. То есть врач, глядя на пациента будет думать, сколько и где он должен заработать, чтобы выжить. То, что правительство называет реформой, приведет к закрытию больниц, к сокращению врачей и к недоступности для людей высокопрофессиональной и качественной медицинской помощи - лечение инфарктов, инсультов, реабилитация, замена суставов, операции на глазах и всего того, что никогда не сделает семейный врач", - поясняет Богомолец.