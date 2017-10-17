В Украине
Эта власть никогда не позволит создать независимый суд, ни антикоррупционный, ни любой иной
Организаторы акции под парламентом, выдвинув набор «модных» требований, совершили стратегическую ошибку, позволяющую власти проимитировать готовность к компромиссу и начать бесконечные процедуры изменения законодательства.
Силовики под комплименты Наема будут «мирно охранять» палатки до тех пор, пока люди не разойдутся.
Эта власть никогда не позволит создать независимый суд, ни антикоррупционный, ни любой иной.
Вся эта история может иметь реальное продолжение при изменении требований:
1. Моментальная смена ЦВК с общественной экспертизой списка кандидатов;
2. Закон о выборах без мажоритарки и фантазий;
3. Досрочные выборы Верховной Рады, способной восстановить фактическое действие Конституции и начать коренные изменения в стране.
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