В новоствореному парку в Марганці на Покрову провели перші весільні обряди

Близько 30 років на території Східного кварталу в Марганці існував пустир, на місці якого цьогоріч створили чудовий Love-парк. Сміливий масштабний проект вдалося втілити в життя завдяки голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентину Резніченку, підтримці депутата Дніпропетровської обласної ради Андрія Коломойця у співпраці з місцевою владою на чолі з міським головою Марганця Оленою Жадько.На території парку, який вже вподобали для відпочинку жителі міста, розташувалися дитячий і спортивний майданчики, поле для міні-футболу, лавочки й альтанка з фонтаном. Вся територія парку впорядкована, засаджена молодими декоративними рослинами, має безкоштовне Wi-Fi покриття.В цьому гарному та сучасному місці 14 жовтня марганчани всією громадою відзначили весялля двох молодих пар - Артема й Тетяни та Дмитра й Наталії. Дата й місце проведення заходу були обрані невипадково, адже здавна в Україні Свято Покрови вважалося початком сезону сватань і весіль, а в Love-парку спеціально створили місце проведення весільних церемоній, яким надалі зможуть скористатися всі бажаючі.З народженням нових сімей молодят привітали міський голова Олена Жадько й депутат Дніпропетровської обласної ради Андрій Коломоєць. Вони запевнила, що голова обласної державної адміністрації Валентин Резніченко та його команда, депутати Дніпропетровської обласної ради й місцева влада робитимуть все можливе, щоб Марганець ставав кращим, охайнішим, комфортнішим, а молоді люди із задоволенням залишалися тут жити. Молодята отримали подарунки від депутатів обласної ради Андрія Коломойця та Павла Кравченка й міського голови Марганця Олени Жадько.Атмосферу весілля з елементами народних традицій і сучасного стилю створили прекрасні місцеві колективи «Браво» й «Веселі нотки», відділ культури міської ради, творчі особистості клубу «Дніпро» й Палацу культури гірників.