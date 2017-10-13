город Марганец
Міський голова Марганця Олена Жадько вирушила до зони проведення АТО з подарунками та привітаннями
З вересня в Марганці проводилася благодійна акція з підтримки воїнів-марганчан, які беруть участь у антитерористичній операції на сході України. До заходу долучилися небайдужі мешканці міста, особливо активно - приватні підприємці та учні шкіл. Завдяки їх зусиллям вдалося зібрати необхідні для наших воїнів речі, які знадобляться їм взимку.
6 жовтня міський голова Марганця Олена Жадько та марганчани-учасник АТО Дмитро Буков відвідали військові частини, де несуть службу наші земляки, й передали їм подарунки від марганчан. Підтримали вони й тих вояків, які проходять лікування в медичних підрозділах. Олена Жадько привітала воїнів наступаючим Днем захисника України, подякувала за мужність, відвагу та побажала швидкого повернення до рідних.
Захід став продовженням започаткованої раніше традиції. Навесні Олена Жадько вже відвідувала зону АТО з гостинцями до Масляної для захисників від марганчан.
6 жовтня міський голова Марганця Олена Жадько та марганчани-учасник АТО Дмитро Буков відвідали військові частини, де несуть службу наші земляки, й передали їм подарунки від марганчан. Підтримали вони й тих вояків, які проходять лікування в медичних підрозділах. Олена Жадько привітала воїнів наступаючим Днем захисника України, подякувала за мужність, відвагу та побажала швидкого повернення до рідних.
Захід став продовженням започаткованої раніше традиції. Навесні Олена Жадько вже відвідувала зону АТО з гостинцями до Масляної для захисників від марганчан.
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.