город Марганец
«Небезпечний електрик»
Марганецьким відділом Нікопольської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за вчинення ряду крадіжок у м. Марганці.
Так, протягом січня – квітня 2017 року зловмисник, перебуваючи в квартирах мешканців м. Марганця, під приводом перевірки стану справності електричних приладів, здійснив ряд крадіжок грошових коштів. Жертвами вказаних злочинів стали пенсіонери, які добровільно впускали «електрика» до своїх помешкань, сприймаючи його за справжнього майстра комунальної служби.
Прокурором Марганецького відділу забезпечено підтримання державного обвинувачення в суді та доведену винну зловмисника в повному обсязі.
Суд, врахувавши принципову позицію прокурора, призначив чоловікові покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.
Прокуратура просить громадян бути пильними. Не допускати до своїх домівок без наявності законних підстав незнайомих осіб. Вимагати та перевіряти службові посвідчення у вказаних осіб, щоб не стати жертвами злочину.
Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури
В. Жур
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