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Обыски как препятствование гражданской активности «Правого сектора» (вiдео)
В поисках чего следователи СУ ГУНП в Днепропетровской области, под прикрытием спецназа, вломились пятничным утром к никопольским правосекам?
На Днепровщине в пятницу, 6 октября 2017г., в городе Никополь прошли обыски у 11-ти человек, из которых семеро – активисты «Правого сектора» и их родные.
Мы пригласили руководящий состав «Правого сектора» для объяснения причины обысков, и вообще, видения текущей ситуации в Украине.
На Днепровщине в пятницу, 6 октября 2017г., в городе Никополь прошли обыски у 11-ти человек, из которых семеро – активисты «Правого сектора» и их родные.
Мы пригласили руководящий состав «Правого сектора» для объяснения причины обысков, и вообще, видения текущей ситуации в Украине.
Источник: Лица
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