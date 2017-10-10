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Другие СМИ пишут

Обыски как препятствование гражданской активности «Правого сектора» (вiдео)

В поисках чего следователи СУ ГУНП в Днепропетровской области, под прикрытием спецназа, вломились пятничным утром к никопольским правосекам?


На Днепровщине в пятницу, 6 октября 2017г., в городе Никополь прошли обыски у 11-ти человек, из которых семеро – активисты «Правого сектора» и их родные.

Мы пригласили руководящий состав «Правого сектора» для объяснения причины обысков, и вообще, видения текущей ситуации в Украине. 



Источник: Лица
  • Категория: Другие СМИ пишут
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 20:55Просмотров: 452 Комментариев: 0
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