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город Марганец

Марганець: маленьке місто з міцним характером


Марганець – місто-сусід Нікополя, яке виникло в 1938 році завдяки своїм багатим покладам марганцевої руди та активному видобутку цієї копалини. Географічна близькість, історична та кліматична єдність зробили наші міста дуже схожими, але сьогодні Нікополь і Марганець розвиваються паралельно. Це чудова можливість цікавитися життям один одного та переймати кращий досвід місцевого самоврядування, підприємництва, освітніх здобутків тощо. Як то кажуть, близький сусід кращий за далеку рідню.


В Марганці проживає 48,637 тис. осіб (станом на 01.09.2017). Майже третина з них – пенсійного віку. Основні підприємства, які надають робочі місця та поповнюють місцевий бюджет – ПАТ «Марганецький грничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод», КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Дніпропетровської обласної ради», ТОВ «Інтерфом - М», ТОВ «Марганецький хлібозавод», ДП «Марганецьке лісове господарство». Також функціонують відділення «Дніпрообленерго» та «Дніпропетровськгазу», освітні й лікувальні заклади, підприємства торгівлі та побуту, підрозділи поліції, ДСНС тощо.

Розвиток будь-якого населеного пункту значною мірою залежить від його фінансових можливостей. За 2016 рік до міського бюджету Марганця надійшло 303 589,2 тис.грн доходів загального і спеціального фондів, що на 67 043,0 тис.грн більше, ніж за 2015 рік. Виконання доходів загального фонду місцевого бюджету в 2016-му становило 296 721,1 тис.грн, у тому числі власні надходження – усього 72 694,0 тис.грн. Базова дотація з державного бюджету склала 4 713,7 тис.грн, освітня субвенція – 33 662,5 тис.грн, медична субвенція - 34 832,9 тис.грн, субвенції з державного бюджету на надання соціальних гарантій – 124 127,7 тис.грн.

Ці дані свідчать, що, на жаль, сьогодні власні надходження в Марганці значно нижчі, ніж у сусідніх Нікополя та Покрова.
Міське самоврядування, як і в цілому по Україні, здійснюється міською громадою через органи місцевого самоврядування, основна ланка яких - Марганецька міська рада. До складу ради входить 34 депутати та міський голова Жадько Олена Анатоліївна. Важливу роль відіграють і 7 постійних депутатських комісій.

До системи самоврядування міста входять також осередки політичних партій, громадські організації й ОСББ. Зареєстровано їх значну кількість (85 організацій політпартій і 104 громадські організації), проте реально працюють не більше десятка з них.

Історичне минуле залишило відбиток на сьогоденні, в першу чергу, в людях. Марганчани – нащадки козаків, сучасні гірники, які цілими родинами гартували характер в непростих умовах праці на шахтах і кар’єрах. Це люди з міцним характером, які щиро прагнуть зробити своє місто кращим, проте методи для цього обирають різні. Відтепер ми плануємо систематично розповідати, як і чим живе Марганець сьогодні.
  • Категория: город Марганец
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 12:50Просмотров: 336 Комментариев: 0
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