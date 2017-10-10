Марганець: маленьке місто з міцним характером

Марганець – місто-сусід Нікополя, яке виникло в 1938 році завдяки своїм багатим покладам марганцевої руди та активному видобутку цієї копалини. Географічна близькість, історична та кліматична єдність зробили наші міста дуже схожими, але сьогодні Нікополь і Марганець розвиваються паралельно. Це чудова можливість цікавитися життям один одного та переймати кращий досвід місцевого самоврядування, підприємництва, освітніх здобутків тощо. Як то кажуть, близький сусід кращий за далеку рідню.В Марганці проживає 48,637 тис. осіб (станом на 01.09.2017). Майже третина з них – пенсійного віку. Основні підприємства, які надають робочі місця та поповнюють місцевий бюджет – ПАТ «Марганецький грничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Марганецький рудоремонтний завод», КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Дніпропетровської обласної ради», ТОВ «Інтерфом - М», ТОВ «Марганецький хлібозавод», ДП «Марганецьке лісове господарство». Також функціонують відділення «Дніпрообленерго» та «Дніпропетровськгазу», освітні й лікувальні заклади, підприємства торгівлі та побуту, підрозділи поліції, ДСНС тощо.Розвиток будь-якого населеного пункту значною мірою залежить від його фінансових можливостей. За 2016 рік до міського бюджету Марганця надійшло 303 589,2 тис.грн доходів загального і спеціального фондів, що на 67 043,0 тис.грн більше, ніж за 2015 рік. Виконання доходів загального фонду місцевого бюджету в 2016-му становило 296 721,1 тис.грн, у тому числі власні надходження – усього. Базова дотація з державного бюджету склала 4 713,7 тис.грн, освітня субвенція – 33 662,5 тис.грн, медична субвенція - 34 832,9 тис.грн, субвенції з державного бюджету на надання соціальних гарантій – 124 127,7 тис.грн.Ці дані свідчать, що, на жаль, сьогодні власні надходження в Марганці значно нижчі, ніж у сусідніх Нікополя та Покрова.Міське самоврядування, як і в цілому по Україні, здійснюється міською громадою через органи місцевого самоврядування, основна ланка яких - Марганецька міська рада. До складу ради входить 34 депутати та міський голова Жадько Олена Анатоліївна. Важливу роль відіграють і 7 постійних депутатських комісій.До системи самоврядування міста входять також осередки політичних партій, громадські організації й ОСББ. Зареєстровано їх значну кількість (85 організацій політпартій і 104 громадські організації), проте реально працюють не більше десятка з них.Історичне минуле залишило відбиток на сьогоденні, в першу чергу, в людях. Марганчани – нащадки козаків, сучасні гірники, які цілими родинами гартували характер в непростих умовах праці на шахтах і кар’єрах. Це люди з міцним характером, які щиро прагнуть зробити своє місто кращим, проте методи для цього обирають різні. Відтепер ми плануємо систематично розповідати, як і чим живе Марганець сьогодні.