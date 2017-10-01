Личный «военторг» Порошенко: Раскрываем тайну снайперских винтовок, якобы купленных президентом для армии

Недавно соратник Петра Порошенко Юрий Бирюков похвастался в фейсбуке: мол, «первый» регулярно передает в армию оружие, купленное за его личные деньги.Новость вызвала бурное обсуждение – по двум причинам. Первая: никому больше в нашей стране больше не позволено покупать за свои деньги и передавать военным оружие, а Петру Алексеевичу можно. Фактически, он таким образом приватизировал патриотизм, но это уже другая история. Вторая причина скандала нам более интересна: а где же он и как смог купить, в частности, 18 винтовок Savage 338 калибра, о которых с гордостью сообщал фб-воин Бирюков? Это тайна за семью печатями, и сегодня мы раскрываем ее.Винтовки Savage производит американская оружейная Savage Arms Company. Ассортимент у них огромный, и как назло, что именно купил Порошенко, не уточнялось. Потому разложу по полочкам. Важно учесть 338 калибр - это патрон Lapua Magnum, разработанный специально для военных снайперов. Savage использует его для нескольких своих винтовок, но лишь одна из них заточена именно для армейских задач – это винтовка 110BA (и ее апгрейд 110BA Stealth).Где же Петр Порошенко мог приобрести 18 таких винтовок (каждая из которых, кстати, в базовой комплектации в Америке стоит 2600, а после доставки в Украину – все 5000 долларов)?Логично было бы предположить: винтовки для «первого» и за деньги «первого» завезли с помощью одного из государственных предприятий-спецэкспортеров «Укроборонпрома», которые подотчетны другу и бизнес-партнеру Порошенко – Свинарчуку-Гладковскому.Но нет, по нашим данным с таможни, государственные спецэкспортеры таких винтовок не завозили! Завозили много чего другого:Завозили все что угодно, но Savage предприятия оборонпрома в Украину не импортировали!Где же тогда их мог взять Порошенко? Неужели не было никаких винтовок? Или, может, президент прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, попадает в контрабандный скандал? И да, и нет – дальше самое интересное.Поставщики оружия – ТОВ «ЕВРОПА АРМ СПОРТ» - оформляли снайперские стволы как охотничьи карабины (и завозили их в крупных партиях действительно охотничьего оружия).ТОВ «ЕВРОПА АРМ СПОРТ» - владелец сети оружейных магазинов «Ибис». На их сайте находим Savage 110 BA, но товара нет в наличии. Скупил Порошенко? Возможно. А может быть все по-другому – пришлось отдать? Ведь с какого-то перепугу в октябре 2016-го прокуратура, только вдумайтесь, Черновицкой области возбудила уголовное дело № 42016000000002675 по фактам применения «Беркутом» на майдане в 14-м году помповых ружей с патронами 12-го калибра. И вот уже в рамках этого дела замначальника следственного отдела Черновицкой областной прокуратуры Гандабура просит суд разрешить обыск и изъятие документов в киевском офисе ТОВ «ЕВРОПА АРМ СПОРТ». И суд разрешает доступ к бумагам!Кстати, названная контора завезла только 10 винтовок 110BA 338 Lapua Magnum. А Порошенко подарил армейцам, если верить Бирюкову, 18 стволов. Откуда взялись еще 8, если официально они в Украину не заезжали? Президент в этом деле кроме возможного давления на бизнес причастен еще и к контрабанде?